Lettera prima del concerto di LondraLa principessa Kate: «Il Natale ci ricorda l'importanza di rivolgerci gli uni agli altri con gentilezza»
SDA
5.12.2025 - 11:48
In una lettera agli invitati al suo tradizionale concerto di canti a Londra, che si terrà venerdì 5 dicembre, la principessa Kate ha elogiato il potere della solidarietà in tempi di «incertezza».
Keystone-SDA
05.12.2025, 11:48
ATS
Circa 1'600 persone sono attese venerdì all'Abbazia di Westminster per questa celebrazione, la quinta organizzata dalla moglie del principeWilliam.
«Nel momento in cui la vita può sembrare frammentata o incerta, il periodo natalizio ci ricorda l'importanza di rivolgerci gli uni agli altri con gentilezza, comprensione e speranza», ha scritto la principessa Kate nella missiva.
«Un momento di solidarietà collettiva»
Questo concerto «offre un momento di solidarietà collettiva, un'opportunità per celebrare lo spirito di comunità e il sostegno reciproco e per rendere omaggio ai legami visibili e invisibili che ci uniscono tutti», ha aggiunto.
Ricordiamo che Kate ha annunciato di essere affetta da un cancro, la cui natura non è mai stata rivelata, nel marzo del 2024. Dieci mesi dopo, a gennaio, ha dichiarato di essere in remissione.
Da allora, la moglie dell'erede al trono britannico è tornata gradualmente alla ribalta, con attività dedicate in particolare alla prima infanzia.
Ha anche iniziato a trasmettere video che celebrano il passaggio da una stagione all'altra rendendo omaggio alla natura: «Diventando più consapevoli del nostro mondo interiore ed esteriore, possiamo trovare chiarezza e significato nella nostra vita», ha dichiarato nel video dedicato all'autunno.
Il 18 novembre, nel suo primo discorso dal 2023, pronunciato davanti a uomini d'affari nella City di Londra, ha chiesto che «il tempo e la tenerezza siano apprezzati tanto quanto la produttività e il successo», affermando che la ricerca della «redditività e (il) contributo positivo» alla società non sono per forza «incompatibili».