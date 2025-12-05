  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lettera prima del concerto di Londra La principessa Kate: «Il Natale ci ricorda l'importanza di rivolgerci gli uni agli altri con gentilezza»

SDA

5.12.2025 - 11:48

La Principessa del Galles ha elogiato la solidarietà.
La Principessa del Galles ha elogiato la solidarietà.
ATS

In una lettera agli invitati al suo tradizionale concerto di canti a Londra, che si terrà venerdì 5 dicembre, la principessa Kate ha elogiato il potere della solidarietà in tempi di «incertezza».

Keystone-SDA

05.12.2025, 11:48

Circa 1'600 persone sono attese venerdì all'Abbazia di Westminster per questa celebrazione, la quinta organizzata dalla moglie del principe William.

«Nel momento in cui la vita può sembrare frammentata o incerta, il periodo natalizio ci ricorda l'importanza di rivolgerci gli uni agli altri con gentilezza, comprensione e speranza», ha scritto la principessa Kate nella missiva.

«Un momento di solidarietà collettiva»

Questo concerto «offre un momento di solidarietà collettiva, un'opportunità per celebrare lo spirito di comunità e il sostegno reciproco e per rendere omaggio ai legami visibili e invisibili che ci uniscono tutti», ha aggiunto.

Ricordiamo che Kate ha annunciato di essere affetta da un cancro, la cui natura non è mai stata rivelata, nel marzo del 2024. Dieci mesi dopo, a gennaio, ha dichiarato di essere in remissione.

Da allora, la moglie dell'erede al trono britannico è tornata gradualmente alla ribalta, con attività dedicate in particolare alla prima infanzia.

Ha anche iniziato a trasmettere video che celebrano il passaggio da una stagione all'altra rendendo omaggio alla natura: «Diventando più consapevoli del nostro mondo interiore ed esteriore, possiamo trovare chiarezza e significato nella nostra vita», ha dichiarato nel video dedicato all'autunno.

Il 18 novembre, nel suo primo discorso dal 2023, pronunciato davanti a uomini d'affari nella City di Londra, ha chiesto che «il tempo e la tenerezza siano apprezzati tanto quanto la produttività e il successo», affermando che la ricerca della «redditività e (il) contributo positivo» alla società non sono per forza «incompatibili».

I più letti

Raggiunto un accordo sui prezzi tra Migros e Lindt: il cioccolato torna sugli scaffali
«A Milano sto bene»: la vita di Yann Sommer tra dieta vegana, yoga e fughe in Svizzera
Lara Gut-Behrami è stata operata: «Sto bene, sono felice di tornare a casa»
Ecco perché anche la Jungfrau è nella lista degli 8 luoghi da non visitare nel 2026
Il commentatore su Odermatt: «Non ho mai visto nessuno sciare qui in questo modo»

Le ultime sulla Royal Family

Intervento d'emergenza. Il padre di Meghan Markle è in terapia intensiva: è in condizioni critiche

Intervento d'emergenzaIl padre di Meghan Markle è in terapia intensiva: è in condizioni critiche

Ecco cosa succede. Andrea sempre più isolato: il fratello re Carlo cala l'ennesima mazzata

Ecco cosa succedeAndrea sempre più isolato: il fratello re Carlo cala l'ennesima mazzata

Royal Family. L'avvertimento del principe Filippo a Harry: «Con le attrici si esce, ma non le si sposa»

Royal FamilyL'avvertimento del principe Filippo a Harry: «Con le attrici si esce, ma non le si sposa»

Altre notizie

Musica. Angelina Mango torna live: al via il tour «Nina canta nei teatri»

MusicaAngelina Mango torna live: al via il tour «Nina canta nei teatri»

C'è anche papà Eros. Aurora compie 29 anni: gli auguri di mamma Michelle con le foto d'infanzia

C'è anche papà ErosAurora compie 29 anni: gli auguri di mamma Michelle con le foto d'infanzia

Dopo 4 anni di relazione. Nozze in vista per Miley Cyrus con Maxx Morando

Dopo 4 anni di relazioneNozze in vista per Miley Cyrus con Maxx Morando