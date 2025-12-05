La Principessa del Galles ha elogiato la solidarietà. ATS

In una lettera agli invitati al suo tradizionale concerto di canti a Londra, che si terrà venerdì 5 dicembre, la principessa Kate ha elogiato il potere della solidarietà in tempi di «incertezza».

Circa 1'600 persone sono attese venerdì all'Abbazia di Westminster per questa celebrazione, la quinta organizzata dalla moglie del principe William.

«Nel momento in cui la vita può sembrare frammentata o incerta, il periodo natalizio ci ricorda l'importanza di rivolgerci gli uni agli altri con gentilezza, comprensione e speranza», ha scritto la principessa Kate nella missiva.

«Un momento di solidarietà collettiva»

Questo concerto «offre un momento di solidarietà collettiva, un'opportunità per celebrare lo spirito di comunità e il sostegno reciproco e per rendere omaggio ai legami visibili e invisibili che ci uniscono tutti», ha aggiunto.

Ricordiamo che Kate ha annunciato di essere affetta da un cancro, la cui natura non è mai stata rivelata, nel marzo del 2024. Dieci mesi dopo, a gennaio, ha dichiarato di essere in remissione.

Da allora, la moglie dell'erede al trono britannico è tornata gradualmente alla ribalta, con attività dedicate in particolare alla prima infanzia.

Ha anche iniziato a trasmettere video che celebrano il passaggio da una stagione all'altra rendendo omaggio alla natura: «Diventando più consapevoli del nostro mondo interiore ed esteriore, possiamo trovare chiarezza e significato nella nostra vita», ha dichiarato nel video dedicato all'autunno.

Il 18 novembre, nel suo primo discorso dal 2023, pronunciato davanti a uomini d'affari nella City di Londra, ha chiesto che «il tempo e la tenerezza siano apprezzati tanto quanto la produttività e il successo», affermando che la ricerca della «redditività e (il) contributo positivo» alla società non sono per forza «incompatibili».