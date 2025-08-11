La principessa Kate perde a sorpresa il trofeo di reale più gradita

Cosa sta succedendo? Quando si tratta di gradimento dei reali britannici, la principessa Kate non è più in cima alla classifica. Dave Shopland/AP/dpa

In un recente sondaggio di YouGov sulla popolarità dei reali britannici, c'è un nuovo numero uno: il principe William sta superando la moglie Kate, mentre Harry, Meghan e Andrea sono in fondo alla classifica.

Redazione blue News Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe William ha raggiunto un indice di gradimento del 74%, superando Kate.

La principessa Anna rimane stabile al terzo posto, con il 70%.

Harry, Meghan e Andrea si trovano in fondo alla classifica. Mostra di più

Secondo un nuovo sondaggio di YouGov, il principe William è il reale preferito in Gran Bretagna. Supera così la moglie Kate, che era al primo posto.

L'erede al trono ha ottenuto il 74% di voti positivi. Kate segue a ruota con il 71%. Al terzo posto c'è la principessa Anna, con il 70% di consensi, che gode da anni di un'ottima reputazione per il suo lavoro caritatevole.

Re Carlo è al quarto posto con il 59%. Le opinioni sono divise quando si tratta della regina Camilla: il 43% la vede positivamente, il 44% negativamente.

Ma questo dato la pone davanti alla principessa Eugenie e alla principessa Beatrice: un risultato che sarebbe stato impensabile solo pochi anni fa.

La monarchia rimane complessivamente popolare

Harry e Meghan sono in fondo alla classifica. Il duca di Sussex ha ottenuto un punteggio del 28% e sua moglie solo del 20%. Il principe Andrea rimane ancora più in basso, con solo il 5% di approvazione e l'87% di voti negativi.

Nonostante i risultati individuali contrastanti, la monarchia britannica rimane complessivamente popolare: il 62% valuta positivamente la famiglia reale e il 58% è favorevole all'istituzione. Il sondaggio è stato condotto tra il 5 e il 6 agosto 2025.