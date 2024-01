La principessa Kate resta in clinica, in suo aiuto arriva la sua famiglia

La principessa Kate viene aiutata dalla sua famiglia La principessa Kate deve riprendersi dopo un'operazione addominale riuscita alla clinica di Londra. Ha cancellato tutti gli appuntamenti fino a Pasqua. Immagine: Aaron Chown/PA Wire/dpa Il principe William si occuperà dei tre bambini. Ha cancellato tutti i suoi impegni fino alla settimana di Pasqua per stare accanto a Kate. Immagine: Chris Jackson/PA Wire/dpa La principessa Kate e il principe William stanno ricevendo aiuto anche dalla famiglia di Kate. Anche Carole e Michael Middleton hanno cancellato i loro appuntamenti per aiutare la coppia reale. Immagine: IMAGO/Avalon.red Anche Pippa e James Middleton sosterranno la sorella Kate. Questa foto è stata scattata durante l'incoronazione di Carlo a Londra. Immagine: KEYSTONE La principessa Kate viene aiutata dalla sua famiglia La principessa Kate deve riprendersi dopo un'operazione addominale riuscita alla clinica di Londra. Ha cancellato tutti gli appuntamenti fino a Pasqua. Immagine: Aaron Chown/PA Wire/dpa Il principe William si occuperà dei tre bambini. Ha cancellato tutti i suoi impegni fino alla settimana di Pasqua per stare accanto a Kate. Immagine: Chris Jackson/PA Wire/dpa La principessa Kate e il principe William stanno ricevendo aiuto anche dalla famiglia di Kate. Anche Carole e Michael Middleton hanno cancellato i loro appuntamenti per aiutare la coppia reale. Immagine: IMAGO/Avalon.red Anche Pippa e James Middleton sosterranno la sorella Kate. Questa foto è stata scattata durante l'incoronazione di Carlo a Londra. Immagine: KEYSTONE

La principessa Kate è stata operata all'addome e dovrà rimanere nella Clinica londinese per riprendersi fino a Pasqua. Per starle vicino e occuparsi dei tre figli, il principe William ha cancellato tutti gli impegni fino a quella data. In loro aiuto è accorsa anche tutta la famiglia della 42enne.

Hai fretta? blue News riassume per te Il 2024 non è iniziato molto bene per i reali britannici. La principessa Kate dovrà rimanere a riposo in seguito a un'operazione all'addome presso il lussuoso ospedale The London Clinic.

Lei e il principe William hanno cancellato tutti gli appuntamenti fino a Pasqua.

Re Carlo III, invece, deve sottoporsi a un'operazione alla prostata.

Diversi media britannici riportano che la moglie dell'erede al trono è sostenuta anche dalla sua famiglia.

Anche la madre Carole e il padre Michael Middleton, così come i fratelli Pippa Matthews e James Middleton, hanno annullato gli impegni. Mostra di più

Riposare e non fare nulla: è quello che ha in programma per le prossime settimane la principessa Kate. È quello di cui ha bisogno per rimettersi in piedi dopo l'operazione all'addome.

Un compito certamente non facile per una madre di tre figli e appassionata di sport. Ma i suoi medici sono severi al riguardo. La 42enne ha quindi cancellato tutti gli appuntamenti fino a Pasqua. Così ha fatto anche suo marito, il principe William, per stare vicino alla moglie. La salute è ora la priorità assoluta.

Kate sta ricevendo molti aiuti durante la sua convalescenza. Come riporta il «Dailymail», anche i suoi genitori - Carole e Michael Middleton - così come i fratelli - Pippa Matthews e James Middleton - hanno rimandato gli impegni per aiutare la coppia reale, come scrive il «The Sun».

George, Charlotte e Louis a volte dormono con i loro nonni

Mamma e papà della principessa del Galles vivono piuttosto vicino, nel Berkshire, a soli 40 minuti di auto dall'Adelaide Cottage di Windsor. Kate ha un rapporto molto stretto con loro. E i suoi figli, il principe George (10 anni), la principessa Charlotte (8) e il principe Louis (5) hanno già trascorso delle notti con i nonni Middleton.

Questi ultimi sosterranno William e si occuperanno anche dei nipoti di tanto in tanto. Nel frattempo, Pippa e James si stanno preparando a sostenere la sorella quando tornerà a casa.

La salute della principessa Kate rimane una questione privata

Non si sa molto dell'operazione all'addome subita dalla principessa Kate presso la Clinica di Londra. Quello che è emerso è solo che l'operazione è andata bene e che non riguardava un tumore.

Il Palazzo Reale ha scritto: «La principessa del Galles è consapevole dell'interesse che questa dichiarazione susciterà. Spera che il pubblico comprenda il suo desiderio di mantenere quanta più normalità possibile per i suoi figli e la sua volontà è che le sue informazioni mediche personali rimangano private».

Kensington Palace riferirà quindi sui progressi di Sua Altezza Reale solo se ci saranno nuove informazioni significative.