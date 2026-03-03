William e Kate. Keystone

Kate Middleton rifiuta un autografo durante una visita in Galles, ma il gesto - nel pieno rispetto del protocollo reale - si trasforma in un momento di tenerezza con i fan.

Hai fretta? blue News riassume per te Durante le celebrazioni di San Davide in Galles, Kate Middleton ha negato gentilmente un autografo a un uomo che l'aveva attesa per ore.

La principessa ha spiegato di non poter firmare nulla, offrendo però una stretta di mano e un abbraccio.

Il rifiuto è legato al protocollo reale, che vieta agli Windsor di concedere autografi per evitare usi impropri della firma. Mostra di più

Niente autografi, ma strette di mano e sorrisi sì. Durante una visita ufficiale in Galles per la festa di San Davide, la principessa del Galles Kate Middleton ha rifiutato di firmare un ricordo a un ammiratore, attenendosi al rigido protocollo della Casa Reale.

Come riportato dal «Daily Mail», Kate era insieme al principe William per le celebrazioni del patrono gallese quando si è fermata a salutare le persone che l’attendevano da ore lungo il percorso.

Tra loro c’era un uomo di 44 anni che, dopo aver scambiato qualche parola con la principessa, le ha chiesto un autografo per ricordare l’incontro.

La risposta è stata cortese, ma ferma: «Non posso firmare nulla, mi dispiace tanto. Posso stringerti la mano, però», avrebbe detto Kate, secondo quanto riferisce «People».

Il fan ha accettato senza polemiche e l’incontro si è concluso con un abbraccio. Poco dopo, la principessa è tornata sui suoi passi per scattare una foto con una bambina - probabilmente la figlia dell’uomo - mentre lui immortalava il momento.

Perché i reali non firmano autografi

Il rifiuto non è legato a una scelta personale, ma alle regole che disciplinano le apparizioni pubbliche dei membri della Royal Family. Come ricorda la «BBC», ai Windsor è generalmente vietato firmare autografi per evitare il rischio di falsificazioni o utilizzi impropri della firma ufficiale.

In teoria, anche abbracci e selfie non rientrerebbero nell'etichetta tradizionale. Nella pratica, tuttavia, queste consuetudini vengono spesso interpretate in modo più flessibile, soprattutto negli ultimi anni, per rafforzare l'immagine di una monarchia più vicina alle persone.

In Galles, dunque, Kate Middleton ha rispettato la linea ufficiale, senza rinunciare a un gesto di calore verso chi l'aveva attesa a lungo.