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Un evento clou La principessa Kate torna a far parlare di sé al Royal Ascot... come questi cappelli

dpa

18.6.2026 - 17:43

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot
Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. La principessa Kate si è presentata alle corse di cavalli di Ascot vestita tutta di giallo con un cappellino molto discreto.

La principessa Kate si è presentata alle corse di cavalli di Ascot vestita tutta di giallo con un cappellino molto discreto.

Immagine: dpa

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Si tratta di un ritorno per la principessa. Nel 2025 aveva dovuto annullare la sua partecipazione a causa del tumore.

Si tratta di un ritorno per la principessa. Nel 2025 aveva dovuto annullare la sua partecipazione a causa del tumore.

Immagine: KEYSTONE

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Ascot è considerata la corsa di cavalli più famosa. Obbligatorio: il cappello da ippodromo.

Ascot è considerata la corsa di cavalli più famosa. Obbligatorio: il cappello da ippodromo.

Immagine: dpa

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Anno dopo anno, ad Ascot si possono ammirare creazioni stravaganti sulle teste delle visitatrici.

Anno dopo anno, ad Ascot si possono ammirare creazioni stravaganti sulle teste delle visitatrici.

Immagine: dpa

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. E vigono regole severe per i copricapi reali. Chi non indossa un cappello, resta fuori.

E vigono regole severe per i copricapi reali. Chi non indossa un cappello, resta fuori.

Immagine: KEYSTONE/AP Photo/Alastair Grant

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Le regole di abbigliamento più rigide si applicano nel cosiddetto «Royal Enclosure». Gli uomini, ad esempio, devono indossare un cilindro.

Le regole di abbigliamento più rigide si applicano nel cosiddetto «Royal Enclosure». Gli uomini, ad esempio, devono indossare un cilindro.

Immagine: KEYSTONE/NEIL HALL

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Non deve essere per forza un cappello a ruota (cartwheel hat). Ma qualcosa in testa bisogna pur metterlo.

Non deve essere per forza un cappello a ruota (cartwheel hat). Ma qualcosa in testa bisogna pur metterlo.

Immagine: KEYSTONE/NEIL HALL

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Queste signore hanno tratto ispirazione proprio davanti a casa loro, dal proprio giardino.

Queste signore hanno tratto ispirazione proprio davanti a casa loro, dal proprio giardino.

Immagine: KEYSTONE

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Maria Tutus, visitatrice di Ascot, ama i motivi floreali.

Maria Tutus, visitatrice di Ascot, ama i motivi floreali.

Immagine: KEYSTONE

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Anche questa appassionata di Ascot punta sui fiori.

Anche questa appassionata di Ascot punta sui fiori.

Immagine: KEYSTONE

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Anche per Tamara Holmgren i cappelli a fiori vanno per la maggiore.

Anche per Tamara Holmgren i cappelli a fiori vanno per la maggiore.

Immagine: KEYSTONE

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Lei, invece, ha decorato il suo cappello con motivi animalier.

Lei, invece, ha decorato il suo cappello con motivi animalier.

Immagine: KEYSTONE

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Anche questa spettatrice dell’ippodromo ha dato libero sfogo alla propria fantasia.

Anche questa spettatrice dell’ippodromo ha dato libero sfogo alla propria fantasia.

Immagine: KEYSTONE

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. «Say Cheese»: non ci si può lasciare sfuggire una foto per l’album annuale di Ascot.

«Say Cheese»: non ci si può lasciare sfuggire una foto per l’album annuale di Ascot.

Immagine: KEYSTONE

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Anche le creazioni minimaliste in fatto di cappelli possono essere <em>très chic</em>.

Anche le creazioni minimaliste in fatto di cappelli possono essere très chic.

Immagine: KEYSTONE

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Chissà se Vivienne Jenner, spettatrice di Ascot, riesce ancora a vedere qualcosa?

Chissà se Vivienne Jenner, spettatrice di Ascot, riesce ancora a vedere qualcosa?

Immagine: KEYSTONE

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Forse vincerebbe il premio per il cappello più stravagante.

Forse vincerebbe il premio per il cappello più stravagante.

Immagine: KEYSTONE

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. A quanto pare ha confuso la corsa dei cavalli con un matrimonio.

A quanto pare ha confuso la corsa dei cavalli con un matrimonio.

Immagine: KEYSTONE

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Protezione solare e cappello alla moda in un unico accessorio: una mossa intelligente.

Protezione solare e cappello alla moda in un unico accessorio: una mossa intelligente.

Immagine: KEYSTONE

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Si nota subito: nel 2026 si indossa molto rosa.

Si nota subito: nel 2026 si indossa molto rosa.

Immagine: KEYSTONE

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Anche in questo look pastello si vede molto rosa.

Anche in questo look pastello si vede molto rosa.

Immagine: KEYSTONE

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Le numerose creazioni stravaganti di cappelli fanno quasi dimenticare qual è il vero scopo di Ascot. Ovvero una corsa di cavalli.

Le numerose creazioni stravaganti di cappelli fanno quasi dimenticare qual è il vero scopo di Ascot. Ovvero una corsa di cavalli.

Immagine: KEYSTONE

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Un po’ di divertimento ci sta, anche all’evento dell’alta società di Ascot.

Un po’ di divertimento ci sta, anche all’evento dell’alta società di Ascot.

Immagine: KEYSTONE

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot
Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. La principessa Kate si è presentata alle corse di cavalli di Ascot vestita tutta di giallo con un cappellino molto discreto.

La principessa Kate si è presentata alle corse di cavalli di Ascot vestita tutta di giallo con un cappellino molto discreto.

Immagine: dpa

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Si tratta di un ritorno per la principessa. Nel 2025 aveva dovuto annullare la sua partecipazione a causa del tumore.

Si tratta di un ritorno per la principessa. Nel 2025 aveva dovuto annullare la sua partecipazione a causa del tumore.

Immagine: KEYSTONE

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Ascot è considerata la corsa di cavalli più famosa. Obbligatorio: il cappello da ippodromo.

Ascot è considerata la corsa di cavalli più famosa. Obbligatorio: il cappello da ippodromo.

Immagine: dpa

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Anno dopo anno, ad Ascot si possono ammirare creazioni stravaganti sulle teste delle visitatrici.

Anno dopo anno, ad Ascot si possono ammirare creazioni stravaganti sulle teste delle visitatrici.

Immagine: dpa

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. E vigono regole severe per i copricapi reali. Chi non indossa un cappello, resta fuori.

E vigono regole severe per i copricapi reali. Chi non indossa un cappello, resta fuori.

Immagine: KEYSTONE/AP Photo/Alastair Grant

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Le regole di abbigliamento più rigide si applicano nel cosiddetto «Royal Enclosure». Gli uomini, ad esempio, devono indossare un cilindro.

Le regole di abbigliamento più rigide si applicano nel cosiddetto «Royal Enclosure». Gli uomini, ad esempio, devono indossare un cilindro.

Immagine: KEYSTONE/NEIL HALL

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Non deve essere per forza un cappello a ruota (cartwheel hat). Ma qualcosa in testa bisogna pur metterlo.

Non deve essere per forza un cappello a ruota (cartwheel hat). Ma qualcosa in testa bisogna pur metterlo.

Immagine: KEYSTONE/NEIL HALL

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Queste signore hanno tratto ispirazione proprio davanti a casa loro, dal proprio giardino.

Queste signore hanno tratto ispirazione proprio davanti a casa loro, dal proprio giardino.

Immagine: KEYSTONE

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Maria Tutus, visitatrice di Ascot, ama i motivi floreali.

Maria Tutus, visitatrice di Ascot, ama i motivi floreali.

Immagine: KEYSTONE

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Anche questa appassionata di Ascot punta sui fiori.

Anche questa appassionata di Ascot punta sui fiori.

Immagine: KEYSTONE

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Anche per Tamara Holmgren i cappelli a fiori vanno per la maggiore.

Anche per Tamara Holmgren i cappelli a fiori vanno per la maggiore.

Immagine: KEYSTONE

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Lei, invece, ha decorato il suo cappello con motivi animalier.

Lei, invece, ha decorato il suo cappello con motivi animalier.

Immagine: KEYSTONE

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Anche questa spettatrice dell’ippodromo ha dato libero sfogo alla propria fantasia.

Anche questa spettatrice dell’ippodromo ha dato libero sfogo alla propria fantasia.

Immagine: KEYSTONE

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. «Say Cheese»: non ci si può lasciare sfuggire una foto per l’album annuale di Ascot.

«Say Cheese»: non ci si può lasciare sfuggire una foto per l’album annuale di Ascot.

Immagine: KEYSTONE

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Anche le creazioni minimaliste in fatto di cappelli possono essere <em>très chic</em>.

Anche le creazioni minimaliste in fatto di cappelli possono essere très chic.

Immagine: KEYSTONE

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Chissà se Vivienne Jenner, spettatrice di Ascot, riesce ancora a vedere qualcosa?

Chissà se Vivienne Jenner, spettatrice di Ascot, riesce ancora a vedere qualcosa?

Immagine: KEYSTONE

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Forse vincerebbe il premio per il cappello più stravagante.

Forse vincerebbe il premio per il cappello più stravagante.

Immagine: KEYSTONE

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. A quanto pare ha confuso la corsa dei cavalli con un matrimonio.

A quanto pare ha confuso la corsa dei cavalli con un matrimonio.

Immagine: KEYSTONE

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Protezione solare e cappello alla moda in un unico accessorio: una mossa intelligente.

Protezione solare e cappello alla moda in un unico accessorio: una mossa intelligente.

Immagine: KEYSTONE

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Si nota subito: nel 2026 si indossa molto rosa.

Si nota subito: nel 2026 si indossa molto rosa.

Immagine: KEYSTONE

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Anche in questo look pastello si vede molto rosa.

Anche in questo look pastello si vede molto rosa.

Immagine: KEYSTONE

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Le numerose creazioni stravaganti di cappelli fanno quasi dimenticare qual è il vero scopo di Ascot. Ovvero una corsa di cavalli.

Le numerose creazioni stravaganti di cappelli fanno quasi dimenticare qual è il vero scopo di Ascot. Ovvero una corsa di cavalli.

Immagine: KEYSTONE

Tutti gli occhi puntati sui cappelli: i reali alle corse di cavalli di Ascot. Un po’ di divertimento ci sta, anche all’evento dell’alta società di Ascot.

Un po’ di divertimento ci sta, anche all’evento dell’alta società di Ascot.

Immagine: KEYSTONE

Quando il Royal Ascot chiama, l’ippodromo si trasforma in una passerella: con cappelli spettacolari e look eleganti, i reali attirano tutti gli sguardi durante questa tradizionale corsa di cavalli, in particolare la principessa Kate, che torna raggiante dopo l’assenza dello scorso anno dovuta a motivi di salute.

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DPA, Redazione blue News

18.06.2026, 17:43

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Alla tradizionale corsa di cavalli di Ascot, la principessa Kate ha fatto la sua prima apparizione all’evento dopo essere stata assente durante il trattamento contro il cancro.
  • Anche il re Carlo III e la regina Camilla hanno preso parte ai festeggiamenti.
  • Oltre alle corse, a catturare l’attenzione sono le rigide regole di abbigliamento e i cappelli appariscenti.
Mostra di più

Ad Ascot, in Inghilterra, gli inglesi celebrano nuovamente la loro corsa di cavalli più famosa.

Per la famiglia reale, la visita al tradizionale ippodromo è anno dopo anno un appuntamento clou del calendario reale. Durante l’evento, che dura diversi giorni, vige un rigido codice di abbigliamento a seconda dell’area.

Le regole di abbigliamento più rigide si applicano nel cosiddetto «Royal Enclosure».

Ad esempio gli uomini devono indossare un cilindro, mentre per le donne il cappello è obbligatorio. Gli abiti non devono essere senza spalline e, così come le gonne, devono arrivare almeno sotto il ginocchio.

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Kate torna all’evento dopo la diagnosi di cancro

La corsa di cavalli è nota anche per i copricapi spesso stravaganti. Kate si è presentata con un cappello giallo con una decorazione sobria, mentre Camilla ha optato per un cappello bianco con una sorta di fiocco.

Per la prima volta dalla diagnosi di cancro e dalla successiva chemioterapia, la principessa del Galles è tornata a partecipare a questo evento speciale al fianco del marito, il principe William.

Giova ricordare che la futura regina si è sottoposta a chemioterapia dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro all’inizio del 2024. E che gradualmente sta riprendendo a pieno regime i suoi impegni pubblici.

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