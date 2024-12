Kate (al centro) può tirare un sospiro di sollievo. Keystone

La famiglia reale britannica sta attraversando un anno difficile. Diversi membri della famiglia si sono ammalati di cancro. Ora c'è finalmente una buona notizia: la principessa Kate può tornare a farsi vedere regolarmente in pubblico.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo un periodo difficile con una diagnosi di cancro e mesi di chemioterapia, dalla fine dell'estate la principessa Kate è tornata a farsi vedere in pubblico più spesso.

Un amico della famiglia reale ha dichiarato alla rivista statunitense «People» che la 42enne non si è ancora ripresa del tutto.

«Ma c'è luce alla fine del tunnel», ha detto la fonte. Mostra di più

L'anno scorso è stato un annus horribilis per la famiglia reale britannica: cancro, dispute familiari e tempeste mediatiche.

I fan dei reali sono quindi felici di vedere che la principessa Kate ha ripreso ad assumere incarichi pubblici da qualche tempo.

Alla fine dell'estate, la 42enne ha fatto il suo ritorno dopo la diagnosi di cancro e mesi di chemioterapia. In un video è stata vista godersi la campagna con il marito William e i loro tre figli.

Un anno pieno di paure

Kate ha avuto un anno pieno di ansie e battaglie difficili, ma la sua salute sembra stia lentamente migliorando.

Un amico della famiglia reale ha dichiarato questa settimana alla rivista statunitense «People» che, sebbene la principessa non si sia ancora ripresa del tutto, ci sono chiari segni di miglioramento.

«C'è luce alla fine del tunnel», ha detto la fonte. E ha aggiunto: «Ogni volta che la vediamo, sembra sempre più in forma».

La scorsa settimana, la 42enne ha fatto un'altra apparizione pubblica al concerto di Natale «Together At Christmas» a Londra, con al suo fianco il il marito e i loro tre figli George, Charlotte e Louis.

Il ritorno di Kate non sarà immediato

La principessa del Galles ha rivelato di non sapere che cosa le avrebbe potuto riservare il 2024. Nello stesso periodo dell'anno scorso era concentrata sul lavoro e sui figli, non vedendo l'ora che arrivassero le vacanze, senza rendersi conto di ciò che l'aspettava.

Nei mesi seguenti la donna ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico all'addome, e dopo la diagnosi del cancro i medici le hanno consigliato una chemioterapia preventiva.

Secondo Robert Hardman, il percorso di Kate per tornare alla ribalta non sarà semplice. L'autore di «The Making of a King: Charles III and the Modern Monarchy» avverte sulle pagine della rivista «People» che il pubblico si aspetta che la principessa faccia progressi troppo rapidamente: «Non dovremmo dare per scontato che questo capitolo sia chiuso e che tutto torni alla normalità, perché non è così che funziona il cancro».