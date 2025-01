La 19enne principessa Leonor parte in viaggio con la marina spagnola

La principessa Leonor si imbarca in un lungo e difficile viaggio in mare Nell'ambito del suo addestramento militare, la principessa Leonor, la maggiore delle due figlie del re Felipe VI e della regina Letizia, è salpata dal porto di Cadice, nel sud-ovest del Paese. Immagine: dpa La 19enne si sottopone a tre anni di addestramento militare dal 2023. Immagine: dpa L'erede al trono spagnolo ha dimostrato il suo coraggio e la sua forma fisica già prima di salpare. Immagine: dpa La principessa Leonor sta completando la seconda fase del suo addestramento militare in marina. Immagine: dpa Il re Felipe VI e la regina Letizia salutano dal molo la figlia: la regina era «molto commossa». Immagine: KEYSTONE La principessa Leonor si imbarca in un lungo e difficile viaggio in mare Nell'ambito del suo addestramento militare, la principessa Leonor, la maggiore delle due figlie del re Felipe VI e della regina Letizia, è salpata dal porto di Cadice, nel sud-ovest del Paese. Immagine: dpa La 19enne si sottopone a tre anni di addestramento militare dal 2023. Immagine: dpa L'erede al trono spagnolo ha dimostrato il suo coraggio e la sua forma fisica già prima di salpare. Immagine: dpa La principessa Leonor sta completando la seconda fase del suo addestramento militare in marina. Immagine: dpa Il re Felipe VI e la regina Letizia salutano dal molo la figlia: la regina era «molto commossa». Immagine: KEYSTONE

Nessun comfort regale, ma piccole cabine e servizi igienici condivisi: l'erede al trono spagnolo Leonor dimostra ancora una volta, a soli 19 anni, di non essere una principessa viziata. E lo fa con un viaggio in mare con la marina spagnola. La mamma, la regina Letizia, era visibilmente commossa.

Niente salsicce extra per la principessa

Secondo la famiglia reale, Leonor non godrà di alcun favore reale a bordo. Condividerà una piccola cabina con due colleghe, dormirà in una cuccetta e utilizzerà servizi igienici in comune.

E dovrà dare una mano. D'altra parte la 19enne ha già dimostrato il suo coraggio e la sua forma fisica prima di salpare a Cadice, quando si è facilmente arrampicata sul sartiame di un albero alto quasi 50 metri con una corda di sicurezza.

L'erede al trono e altri 75 candidati ufficiali percorreranno un totale di 17'000 miglia nautiche durante il viaggio e, dopo due scali nelle Isole Canarie, faranno scalo in porti del Sud, Centro e Nord America.

Il programma prevede tappe come Salvador in Brasile, El Callao in Perù, Cartagena de Indias in Colombia e infine New York.

Il veliero farà ritorno in Spagna il 14 luglio 2025. Leonor tornerà però in Spagna a giugno dopo l'ultima tappa dalla costa orientale degli Stati Uniti.

La regina era «molto commossa»

Il re e la regina hanno salutato la loro figlia maggiore al molo. Nella trasmissione in diretta sul canale televisivo RTVE, si è potuto notare che la regina era «molto commossa», come ha detto un giornalista.

Al momento di salpare, Leonor e altri ufficiali in uniforme navale hanno sventolato i loro cappelli con un sorriso, mentre Felipe, Letizia, altri membri dell'equipaggio e centinaia di spettatori a terra hanno mandato baci. Ci sono state anche molte lacrime.

Leonor sta completando la sua formazione militare dal 2023, trascorrendo inizialmente un anno nell'esercito. Al termine sarà anche addestrata come pilota dell'aeronautica. La giovane rinuncia al suo stipendio mensile di 400 euro.

«Uno dei ricordi più belli del tuo addestramento militare»

L'addestramento militare nella Casa Real è comune, anche perché il re o la regina detengono anche il comando supremo dell'esercito.

Anche Felipe ha completato tre anni di addestramento militare tra il 1985 e il 1988, anche lui a bordo della Juan Sebastián El Cano.

Il viaggio sarà «uno dei ricordi più belli del tuo addestramento militare», ha detto il monarca alla figlia e sorella dell'Infanta Sofia (17 anni).