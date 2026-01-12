La principessa Märtha Louise piange in TV per la morte dell'ex marito

Märtha Louise, principessa di Norvegia, e suo marito Durek Verrett durante l'emozionante intervista con l'emittente danese TV2. Screenshof TV2

Märtha Louise, principessa di Norvegia, e suo marito, lo sciamano Durek Verrett, hanno rilasciato un'emozionante intervista all'emittente televisiva danese TV2. La figlia di re Harald si è commossa ricordando l'ex marito, morto suicida nel 2019 durante il periodo natalizio.

Märtha Louise e suo marito Durek Verrett hanno rilasciato un'intervista al canale televisivo danese TV2

Prima dell'inizio dell'intervista, la coppia ha chiarito che due temi di attualità non potevano essere discussi.

Le emozioni si sono intensificate quando Ari Behn è diventato l'argomento. Il primo marito della principessa norvegese, da cui si separò nel 2016, si è tolto la vita nel Natale del 2019. Mostra di più

I due presentatori del programma televisivo danese «Abdel & Bøhm» hanno messo a segno un colpo: sono riusciti ad accogliere Märtha Louise, principessa di Norvegia, e suo marito Durek Verrett per un'intervista.

Tra l'altro, la figlia di re Harald V e di sua moglie Sonja non ha voluto commentare la situazione di salute della cognata, la principessa ereditaria Mette-Marit, né l'imminente processo contro il nipote Marius Borg Høiby.

Märtha Louise: «Il Natale è un momento difficile per noi»

L'intervista e è diventata particolarmente emozionante quando si è parlato di Ari Behn. Lo scrittore norvegese è stato sposato con Märtha Louise dal 2002 al 2016. Dal matrimonio sono nati tre figli.

Nel Natale del 2019, Behn si è tolto la vita all'età di 47 anni, dopo aver sofferto per anni di depressione. Per i suoi figli, ma anche per l'ex moglie, il periodo delle feste ha da allora un significato particolare.

«Il Natale è sempre un momento difficile per noi. I bambini ora dicono che il calendario dell'Avvento dall'1 al 24 è il conto alla rovescia per il giorno della sua morte», ha detto Märtha Louise, con la voce strozzata dalle lacrime.

Verrett: «Sono animosessuale»

Durante l'intervista televisiva, Verrett, che lavora come sciamano, ha anche commentato l'accusa di aver abusato sessualmente di un uomo durante una sessione.

I due conduttori Abdel Aziz Mahmoud e Nicklas Bøhm gli hanno chiesto direttamente: «Sciamano Durek, hai violentato qualcuno o hai mai subito violenze sessuali?».

Il 51enne ha negato con veemenza le accuse, mentre la moglie lottava visibilmente contro le lacrime: «No, non ho mai violentato nessuno».

In seguito, Verrett ha parlato anche delle sue preferenze sessuali: «Sono animosessuale, alcuni lo chiamano bisessuale. Non posso usare un'etichetta qui».