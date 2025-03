Una grave caduta: la zia del re Willem-Alexander stava partecipando a un evento di beneficenza. dpa

La principessa Margherita dei Paesi Bassi è caduta mentre pattinava sul ghiaccio a Heerenveen e si è rotta un braccio. La zia del re stava partecipando a un evento di beneficenza.

La principessa Margherita dei Paesi Bassi, terzogenita della regina Giuliana e del principe Bernhard, è caduta domenica mentre pattinava sul ghiaccio a Heerenveen, in Frisia, per un evento di beneficenza e si è rotta un braccio.

Come riporta l'agenzia di stampa olandese ANP, l'82enne - zia di re Willem-Alexander - è stata portata in ospedale per un controllo, dove le è stato diagnosticato il problema.

La principessa era «ben reattiva»

La principessa indossava un casco ed era «ben reattiva», come scrive l'ANP. Suo figlio, il principe Bernhard, è arrivato rapidamente sul posto.

Durante l'evento sono state raccolte donazioni per una fondazione di ricerca sul cancro linfatico, di cui Bernhard è presidente.