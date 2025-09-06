A causa di problemi di salute, la principessaMette-Marit deve nuovamente ridurre i suoi impegni.
Come riportato da «bunte.de», la 52enne avrebbe dovuto recarsi negli Stati Uniti il mese prossimo insieme al marito, il principe Haakon.
Tra il 6 e il 9 ottobre, la coppia reale norvegese avrebbe visitato Iowa, Minnesota e New York. Tuttavia, il palazzo ha comunicato alla rivista norvegese «Se og Hør» che il 52enne viaggerà da solo.
Malattia polmonare cronica
«Alla principessa è stato sconsigliato di recarsi negli Stati Uniti a causa della sua malattia polmonare cronica», si legge nel comunicato.
Il viaggio era stato organizzato per celebrare il 200° anniversario della prima ondata migratoria di norvegesi verso l'America, con eventi previsti nei tre stati.
Sette anni fa, la reale ha reso pubblica la sua malattia cronica, che a volte limita le sue attività ufficiali. Ha dovuto cancellare diversi impegni a causa di problemi di salute, fino a quando non le è stata diagnosticata la fibrosi polmonare.