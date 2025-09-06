La principessa norvegese Mette-Marit in compagnia dell'inseparabile cane Molly Fiskebolle. KEYSTONE

La coppia reale norvegese aveva programmato un viaggio negli Stati Uniti per l'inizio di ottobre. Tuttavia, il palazzo ha recentemente annunciato un cambiamento nei piani.

Hai fretta? blue News riassume per te La principessa di Norvegia Mette-Marit ha dovuto di nuovo cancellare un impegno ufficiale.

Insieme al marito, il principe Haakon, sposato nel 2001, la 52enne avrebbe dovuto visitare gli Stati Uniti: Iowa, Minnesota e anche New York.

Viaggio in occasione della grande ondata migratoria norvegese verso ovest di 200 anni fa.

Ma il principe viaggerà da solo a causa dei problemi di salute della moglie.

Mette-Marit soffre da anni di una forma cronica di fibrosi polmonare. Mostra di più

A causa di problemi di salute, la principessa Mette-Marit deve nuovamente ridurre i suoi impegni.

Come riportato da «bunte.de», la 52enne avrebbe dovuto recarsi negli Stati Uniti il mese prossimo insieme al marito, il principe Haakon.

Tra il 6 e il 9 ottobre, la coppia reale norvegese avrebbe visitato Iowa, Minnesota e New York. Tuttavia, il palazzo ha comunicato alla rivista norvegese «Se og Hør» che il 52enne viaggerà da solo.

Malattia polmonare cronica

«Alla principessa è stato sconsigliato di recarsi negli Stati Uniti a causa della sua malattia polmonare cronica», si legge nel comunicato.

Il viaggio era stato organizzato per celebrare il 200° anniversario della prima ondata migratoria di norvegesi verso l'America, con eventi previsti nei tre stati.

Sette anni fa, la reale ha reso pubblica la sua malattia cronica, che a volte limita le sue attività ufficiali. Ha dovuto cancellare diversi impegni a causa di problemi di salute, fino a quando non le è stata diagnosticata la fibrosi polmonare.

Dal 2001 moglie del principe Haakon

La nativa di Kristiansand è entrata a far parte della famiglia reale norvegese sposando il principe Haakon nel 2001.

La coppia ha due figli: Ingrid Alexandra, 21 anni, e il fratello minore Sverre Magnus, di 19 anni.

Da una precedente relazione, Mette-Marit ha anche un figlio di 28 anni, Marius Borg Høiby, che è stato accusato di 32 reati, tra cui quattro stupri.