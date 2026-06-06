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Norvegia La principessa Mette-Marit inserita nella lista d'attesa per un trapianto di polmoni

SDA

6.6.2026 - 13:21

La 52enne è affetta da una malattia polmonare cronica.
La 52enne è affetta da una malattia polmonare cronica.
Keystone

La principessa ereditaria norvegese Mette-Marit è stata inserita in lista d'attesa per un trapianto a causa di una «malattia polmonare cronica potenzialmente letale». Lo ha annunciato dalla casa reale del Paese.

Keystone-SDA

06.06.2026, 13:21

06.06.2026, 13:32

La 52enne non sarà in grado di svolgere i suoi doveri di membro attivo della famiglia reale, secondo un comunicato stampa diffuso dal palazzo.

Alla principessa, che è sposata con l'erede al trono norvegese Haakon, è stata diagnosticata la fibrosi polmonare, una malattia polmonare cronica progressiva con una prognosi infausta, nel 2018.

La progressione della malattia polmonare «è grave» ha spiegato la Casa Reale norvegese. Il trapianto avverrà «non appena sarà disponibile un donatore compatibile».

Le condizioni di salute della principessa avranno ripercussioni anche sul programma e sulle attività del principe ereditario. Le celebrazioni del 25° anniversario di matrimonio, originariamente previste per agosto, sono state posticipate e Haakon riorganizzerà il suo programma nel prossimo periodo per trascorrere più tempo con Mette-Marit.

Per stare più vicina alla sua famiglia, la principessa Ingrid Alexandra è tornata in Norvegia e trascorrerà il semestre autunnale del 2026 come studentessa di scambio presso l'Università di Oslo, nell'ambito dei suoi studi all'Università di Sydney.

Invece l'altro figlio della coppia, il principe Sverre Magnus prevede di iniziare gli studi in Europa questo autunno e tornerà in Norvegia quando la situazione lo richiederà.

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