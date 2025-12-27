La principessa Mette-Marit rompe il suo silenzio sulle accuse al figlio

In un'intervista televisiva, Mette-Marit e il principe ereditario Haakon hanno commentato per la prima volta insieme l'imminente processo a Marius Borg Høiby, il figlio maggiore della principessa. Jens Kalaene/dpa

In una nuova intervista televisiva, la principessa ereditaria Mette-Marit commenta per la prima volta le gravi accuse rivolte al figlio Marius Borg Høiby e respinge le critiche dell'opinione pubblica.

Il processo contro Marius Borg Høiby (28 anni), figlio maggiore della principessa ereditaria norvegese Mette-Marit, inizierà tra circa un mese.

Dal 3 febbraio 2026 sarà processato per un totale di 32 capi d'accusa, tra cui molteplici accuse di stupro. Si presume che sia innocente fino alla sentenza del tribunale.

La principessa e la sua famiglia hanno dichiarato di aver «cercato un aiuto professionale». In un documentario televisivo dell'emittente norvegese NRK, Mette-Marit ha parlato per la prima volta in dettaglio delle gravi denunce.

Al suo fianco il marito, il principe ereditario Haakon, ha raccontato quanto sia stressante la situazione per lei come madre e perché non ne ha ancora parlato pubblicamente.

«Ciò che mi infastidisce di più sono...»

La principessa è stata sorprendentemente schietta. È particolarmente ferita dalle critiche pubbliche riguardo la gestione delle accuse mosse dalla famiglia nei confronti del figlio.

«Ciò che mi infastidisce di più sono le critiche alla nostra gestione della situazione come genitori», afferma la moglie dell'erede al trono. L'accusa di non aver preso sul serio la questione è per lei difficile da capire.

Mette-Marit lo nega chiaramente: ne hanno riconosciuto la gravità e hanno agito di conseguenza. Insieme, la famiglia ha fatto del suo meglio e ha cercato un aiuto professionale.

Le gravi accuse contro il figlio sono quasi impossibili da affrontare per i genitori. Questo è inevitabilmente accompagnato da molti dubbi su se stessi e dal rimorso, spiega la principessa. Allo stesso tempo ha sottolineato: «Trovo difficile essere ritenuta responsabile di cose che non ho fatto».

Sentenza prevista in primavera

Le accuse contro Marius sono state mosse circa un anno fa. Tra queste, il sospetto di stupro e le accuse di aggressione e violenza domestica. Mette-Marit ha giustificato il fatto di aver parlato pubblicamente solo ora dicendo che la famiglia è sempre stata del parere che il caso dovesse essere chiarito in tribunale.

Una volta terminato il processo, lei e il marito vogliono commentare in modo più dettagliato la vicenda. Il processo dovrebbe durare circa sette settimane e il verdetto è previsto per la fine di marzo 2026.