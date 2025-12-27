  1. Clienti privati
«Ciò che mi infastidisce di più...» La principessa Mette-Marit rompe il suo silenzio sulle accuse al figlio

Carlotta Henggeler

27.12.2025

In un'intervista televisiva, Mette-Marit e il principe ereditario Haakon hanno commentato per la prima volta insieme l'imminente processo a Marius Borg Høiby, il figlio maggiore della principessa.
Jens Kalaene/dpa

In una nuova intervista televisiva, la principessa ereditaria Mette-Marit commenta per la prima volta le gravi accuse rivolte al figlio Marius Borg Høiby e respinge le critiche dell'opinione pubblica.

Carlotta Henggeler

27.12.2025, 20:00

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Marius Borg Høiby, il figlio della principessa ereditaria Mette-Marit, sarà processato a partire dal febbraio 2026 per 32 accuse, tra cui molteplici accuse di stupro.
  • In un nuovo documentario della TV norvegese, Mette-Marit parla pubblicamente per la prima volta e sottolinea quanto sia stressante la situazione, ma difende le azioni della famiglia e respinge le critiche sul modo in cui sono state gestite le accuse.
  • La famiglia ha cercato un aiuto professionale e ha deciso di non rilasciare una dichiarazione più completa fino alla conclusione del procedimento giudiziario. La sentenza è prevista per la fine di marzo 2026.
Il processo contro Marius Borg Høiby (28 anni), figlio maggiore della principessa ereditaria norvegese Mette-Marit, inizierà tra circa un mese.

Dal 3 febbraio 2026 sarà processato per un totale di 32 capi d'accusa, tra cui molteplici accuse di stupro. Si presume che sia innocente fino alla sentenza del tribunale.

La principessa e la sua famiglia hanno dichiarato di aver «cercato un aiuto professionale». In un documentario televisivo dell'emittente norvegese NRK, Mette-Marit ha parlato per la prima volta in dettaglio delle gravi denunce.

Al suo fianco il marito, il principe ereditario Haakon, ha raccontato quanto sia stressante la situazione per lei come madre e perché non ne ha ancora parlato pubblicamente.

Ne nega la maggior parte. Marius Borg Høiby si esprime per la prima volta sulle accuse di stupro

«Ciò che mi infastidisce di più sono...»

La principessa è stata sorprendentemente schietta. È particolarmente ferita dalle critiche pubbliche riguardo la gestione delle accuse mosse dalla famiglia nei confronti del figlio.

«Ciò che mi infastidisce di più sono le critiche alla nostra gestione della situazione come genitori», afferma la moglie dell'erede al trono. L'accusa di non aver preso sul serio la questione è per lei difficile da capire.

Mette-Marit lo nega chiaramente: ne hanno riconosciuto la gravità e hanno agito di conseguenza. Insieme, la famiglia ha fatto del suo meglio e ha cercato un aiuto professionale.

Le gravi accuse contro il figlio sono quasi impossibili da affrontare per i genitori. Questo è inevitabilmente accompagnato da molti dubbi su se stessi e dal rimorso, spiega la principessa. Allo stesso tempo ha sottolineato: «Trovo difficile essere ritenuta responsabile di cose che non ho fatto».

Sentenza prevista in primavera

Le accuse contro Marius sono state mosse circa un anno fa. Tra queste, il sospetto di stupro e le accuse di aggressione e violenza domestica. Mette-Marit ha giustificato il fatto di aver parlato pubblicamente solo ora dicendo che la famiglia è sempre stata del parere che il caso dovesse essere chiarito in tribunale.

Una volta terminato il processo, lei e il marito vogliono commentare in modo più dettagliato la vicenda. Il processo dovrebbe durare circa sette settimane e il verdetto è previsto per la fine di marzo 2026.

