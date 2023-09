La principessa ereditaria Mette-Marit di Norvegia deve fare un passo indietro a causa della sua salute cagionevole. Lise Åserud/NTB Scanpix/AP/dpa

La vita di Mette-Marit si è fatta più tranquilla. Ora il Palazzo Reale norvegse fornisce un aggiornamento sulla salute della principessa ereditaria e afferma che la 50enne sarà «meno attiva» nel prossimo futuro. La donna soffre di fibrosi cistica.

Ultimamente c'è stato un po' di silenzio intorno alla principessa ereditaria di Norvegia Mette-Marit, che il 19 agosto ha festeggiato il suo 50mo compleanno con il marito Hakoon (50 anni) e la famiglia.

Il suo stato di salute è stato più volte oggetto di speculazioni. Mette-Marit soffre infatti di fibrosi cistica, una malattia metabolica congenita piuttosto comune in Europa. In Svizzera, circa 1.000 persone vivono con questo problema, come scrive l'associazione cystischefibroseschweiz.ch.

Il Palazzo reale norvegese: «Sarà meno attiva»

Il 13 settembre, il Palazzo Reale norvegese aveva annunciato che Mette-Marit sarebbe stata in congedo per malattia per almeno due settimane. Il principe ereditario Haakon ha quindi dovuto gestire tutti gli appuntamenti reali da solo o con l'aiuto della famiglia reale.

Ora le due settimane sono passate e la corte norvegese ha quindi fornito un aggiornamento sulla sua salute. «La principessa ereditaria continuerà a essere meno attiva e non ha alcun programma ufficiale previsto per questa settimana o per le vacanze autunnali», scrive Guri Varpe, capo del Dipartimento di comunicazione del palazzo.

Il prossimo appuntamento di Mette-Marit è previsto il 13 ottobre, quando verrà inaugurato lo storico maneggio del Palazzo Reale. Sulla homepage di quest'ultimo si legge infatti che saranno presenti sia il principe ereditario che la principessa ereditaria.