La principessa ereditaria al trono di Norvegia Mette-Marit KEYSTONE

La principessa ereditaria norvegese Mette-Marit è affetta da fibrosi polmonare. Per questa ragione si dedicherà a un mese di riabilitazione fisica, sospendendo temporaneamente i suoi impegni ufficiali.

Hai fretta? blue News riassume per te Nel 2018 alla principessa ereditaria di Norvegia Mette-Marit è stata diagnosticata una fibrosi polmonare.

Il palazzo reale di Oslo fa sapere che la 52enne dovrà prendersi una pausa forzata dai suoi impegni ufficiali per un mese: si sottoporrà infatti a un mese di riabilitazione polmonare.

Un anno difficile per lei e la corona scandinava: il figlio avuto prima di sposare il principe Haakon, Marius Borg Høiby, è stato accusato ad agosto di stupro, abusi in relazioni strette, atti di violenza, minacce di morte e aggressione a un pubblico ufficiale.

Il 29enne, per voce del suo legale, si dichiara innocente. Rischia fino a 10 anni di detenzione. Mostra di più

Negli ultimi anni, è diventato sempre più comune per i membri delle famiglie reali prendersi una pausa dai loro doveri per motivi di salute.

L'anno scorso, sia il re Carlo che la principessa Kate si sono allontanati temporaneamente dai loro incarichi ufficiali per sottoporsi a cure contro il cancro.

La principessa Mette-Marit sarà assente per un mese

Recentemente, come riportato anche dalla rivista «Town and Country mag», il palazzo reale norvegese ha annunciato che la principessa Mette-Marit, moglie del principe ereditario Haakon, farà lo stesso per affrontare la fibrosi polmonare.

«Sua Altezza Reale la Principessa ereditaria Mette-Marit si sottoporrà a un mese di riabilitazione polmonare in Norvegia a partire dall'inizio di ottobre», ha dichiarato il palazzo in un comunicato durante il fine settimana.

«La principessa ereditaria non svolgerà quindi incarichi ufficiali in ottobre, ma sono previste alcune eccezioni, come la cena per i rappresentanti dello Storting al Palazzo Reale il 23 ottobre. La principessa ereditaria riprenderà i suoi impegni ufficiali a novembre».

La principessa ha bisogno di più riposo

Secondo la Mayo Clinic, la fibrosi polmonare è una malattia polmonare che provoca cicatrici e danni ai tessuti polmonari, rendendo più difficile il corretto funzionamento degli organi.

Alla 52enne è stata diagnosticata nel 2018 e negli anni successivi è stata costretta a prendersi periodi di congedo a causa della malattia. All'inizio di quest'anno, la corona ha confermato a marzo che questa situazione è destinata a continuare.

«La principessa ereditaria ha sintomi e disturbi quotidiani che influenzano la sua capacità di svolgere i suoi doveri. E ha bisogno di più riposo e la sua routine quotidiana cambia più rapidamente di prima. Ciò significa che i cambiamenti al suo programma ufficiale possono verificarsi più frequentemente e con un preavviso più breve di quanto siamo abituati».

Un anno davvero difficile per la casa reale norvegese

La notizia del trattamento della principessa arriva dopo un periodo particolarmente difficile per la sua famiglia.

Ad agosto sono state presentate le 32 accuse contro suo figlio, Marius Borg Høiby, tra cui stupro, abusi in relazioni strette, atti di violenza, minacce di morte e aggressione a un pubblico ufficiale.

Il 28enne, che potrebbe affrontare fino a 10 anni di carcere, ha negato la maggior parte delle accuse, secondo il suo avvocato Petar Sekulic.

