Un uso del titolo reale a fini commerciali è stato contestato alla principessa norvegese Märtha Louise, che il mese prossimo sposerà l'uomo d'affari americano Durek Verrett in un matrimonio di quattro giorni vicino al fiordo a Geiranger, in Norvegia: lo riporta il Guardian.

La principessa norvegese Märtha Louise e Durek Verrett in una foto d'archivio (immagine illustrativa). KEYSTONE/EPA/Lise Aserud NORWAY OUT

La coppia è sotto indagine da parte delle autorità sanitarie a causa del divieto norvegese di pubblicizzare le bevande alcoliche, per il lancio di un gin nuziale.

La principessa ha rinunciato ai suoi doveri reali due anni fa. Ha mantenuto il titolo ma non può utilizzarlo in relazione ad attività commerciali. Mostra di più

La coppia è sotto indagine da parte delle autorità sanitarie a causa del divieto norvegese di pubblicizzare le bevande alcoliche, per il lancio di un gin nuziale che utilizza i loro nomi e reca un monogramma con riferimento al titolo della principessa sull'etichetta.

«Abbiamo creato questo gin per il matrimonio della principessa Märtha Louise e Durek Verrett a Geiranger nell'agosto 2024», afferma l'etichetta del gin al lampone, mirtillo e ribes nero.

La principessa, che ha rinunciato ai suoi doveri reali due anni fa, ha mantenuto il titolo ma non può utilizzarlo in relazione ad attività commerciali, come deciso dal padre Harald V.

Si è trattato di una disattenzione?

Carina Scheele Carlsen, portavoce della principessa, ha definito un «errore» l'inclusione del titolo nell'etichetta del gin, dicendo che sarebbe stato rimosso dai lotti futuri, ma secondo una lettera del produttore di gin Oslo Håndverksdestilleri (Ohd) alla direzione norvegese della Sanità, vista da Aftenposten, la coppia è coinvolta nel processo di progettazione dell'etichetta.

La lettera, datata 15 luglio, dice: «Sia DV (Durek Verrett) che ML (Märtha Louise) sono stati coinvolti nella progettazione del testo sulla bottiglia», aggiungendo che «Ohd avrebbe reso il prodotto disponibile per l'acquisto in occasione del matrimonio e che Ohd avrebbe potuto lanciare il prodotto al Vinmonopolet».

La casa reale ha rifiutato di commentare queste ultime affermazioni e l'Ohd non ha risposto alla richiesta di commento del Guardian.

