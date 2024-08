La principessa norvegese Märtha Louise ha sposato il suo sciamano

Sposi sul fiordo: la principessa Märtha Louise sposa uno sciamano La coppia ha tenuto il ricevimento di nozze in un elegante hotel sul Geirangerfjord. Immagine: dpa La principessa ereditaria svedese Victoria con il marito, il principe Daniel. Immagine: dpa Baci ai presenti. Immagine: dpa La famiglia reale norvegese. Immagine: dpa Il personale dell'hotel protegge gli sposi dalla vista. Immagine: dpa Felici e innamorati: lo sciamano Durek Verrett e la principessa Märtha Louise. Immagine: dpa La coppia è apparsa in pubblico in serata. Immagine: dpa Una coppia di sposi felici: la principessa Märtha Louise e lo sciamano Durek Verrett. Immagine: dpa Sposi sul fiordo: la principessa Märtha Louise sposa uno sciamano La coppia ha tenuto il ricevimento di nozze in un elegante hotel sul Geirangerfjord. Immagine: dpa La principessa ereditaria svedese Victoria con il marito, il principe Daniel. Immagine: dpa Baci ai presenti. Immagine: dpa La famiglia reale norvegese. Immagine: dpa Il personale dell'hotel protegge gli sposi dalla vista. Immagine: dpa Felici e innamorati: lo sciamano Durek Verrett e la principessa Märtha Louise. Immagine: dpa La coppia è apparsa in pubblico in serata. Immagine: dpa Una coppia di sposi felici: la principessa Märtha Louise e lo sciamano Durek Verrett. Immagine: dpa

È uno dei matrimoni più insoliti che la famiglia reale norvegese abbia mai vissuto. Sabato una principessa e uno sciamano si sono detti il fatidico «sì». Ma a provocare ancora maggiore scalpore sono i diritti esclusivi concessi a una rivista di celebrità.

Hai fretta? blue News riassume per te La principessa norvegese Märtha Louise (52 anni) e lo sciamano Durek Verrett (49 anni) si sono detti «lo voglio» nel pittoresco Geirangerfjord.

I media norvegesi non hanno potuto assistere alla cerimonia nuziale a causa di una controversa esclusiva concessa a una rivista britannica di celebrità.

Durante la cerimonia gli sposi sono stati completamente nascosti grazie a lenzuola bianche. Mostra di più

È il culmine del loro amore in uno scenario mozzafiato: la principessa norvegese Märtha Louise e l'autoproclamato sciamano Durek Verrett si sono uniti in matrimonio sabato 31 agosto nel pittoresco Geirangerfjord, un fiordo norvegese.

Più di due anni dopo il loro fidanzamento, la figlia del re Harald V e il suo compagno di origini statunitensi si sono detti il fatidico «sì» in una tenda chiusa.

I media norvegesi non hanno potuto assistere alla cerimonia nuziale a causa di una controversa esclusiva concessa a una rivista britannica di celebrità. Per assicurarsi che nessun occhio indiscreto potesse vedere gli sposi, essi sono stati nascosti con delle lenzuola bianche prima e dopo l'evento.

Tuttavia il canale «TV 2» è riuscito a girare e a mostrare delle brevi immagini della 52enne nel suo abito da sposa bianco e del 49enne in giacca e cravattona, mentre quest'ultimo riceveva l'abbraccio del re. In quanto marito della principessa, Verrett è ora ufficialmente un membro della famiglia reale, ma non riceverà alcun titolo.

«È stato bellissimo. È stata un'esperienza assolutamente fantastica», ha dichiarato Märtha Louise quando è finalmente uscita, insieme al marito, di fronte a giornalisti e curiosi. «Ho pianto così tante volte. È stato incredibile vedere Märtha Louise nel suo abito bianco», ha commentato dal canto suo Verrett.

Mette-Marit e Ingrid Alexandra in costume tradizionale

Dopo il tè pomeridiano, seguito da un cocktail in un hotel vicino, un grande ricevimento di nozze attendeva gli sposi e i 350 invitati. Prima della cerimonia, numerosi ospiti hanno sfilato su un tappeto rosso, molti dei quali in costume tradizionale norvegese.

Mentre re Harald e suo figlio, il principe ereditario Haakon, hanno optato per una giacca o un abito da sera, la regina Sonja, la principessa ereditaria Mette-Marit, la principessa ereditaria Ingrid Alexandra e il principe Sverre Magnus hanno indossato i costumi tradizionali.

Il figlio di Mette-Marit, il 27enne Marius Borg Høiby, non era presente dal momento che nei suoi confronti sono state mosse accuse di violenza domestica.

Una coppia controversa con una predilezione per l'esoterismo

Märtha Louise è la primogenita della coppia reale e la sorella maggiore dell'erede al trono Haakon. Lei è la numero quattro nella linea di successione norvegese.

Per la principessa si tratta del secondo matrimonio: è infatti stata sposata con lo scrittore Ari Behn (1972-2019) dal 2002 al 2017. Da questo matrimonio ha avuto tre figlie.

Da quel che si dice, ora, è molto interessata alla spiritualità e all'esoterismo.

Verrett infatti è uno sciamano della sesta generazione. Il 49enne californiano vuole aiutare le persone a trovare la loro vera forza in modo spirituale. «Sciamanesimo significa fondamentalmente che sono un ponte con il mondo degli spiriti», ha detto una volta.

I critici lo accusano di esporre teorie controverse sulle malattie e sulle loro cause. Lui stesso, d'altra parte, si sente incompreso e talvolta anche oggetto di razzismo.

La coppia ha reso pubblica la propria relazione nel 2019, dopo essersi incontrata tramite un amico comune. Da allora, ci sono state ripetute polemiche intorno alla principessa e allo sciamano, considerato eccentrico.

Le critiche erano in particolare rivolte alla decisione di Verrett di promuovere dei trattamenti medici alternativi: sosteneva infatti che un medaglione da lui venduto lo aveva aiutato a sopravvivere a un'infezione da Covid.

Polemiche sul medaglione e sul titolo di principessa

La coppia è stata anche ripetutamente accusata di sfruttare il titolo di Märtha Louise a fini commerciali. Questa accusa risale ai primi tempi della relazione, quando i due parteciparono a un tour di conferenze dal titolo «La principessa e lo sciamano».

Nello stesso anno è stato deciso che la 52enne non avrebbe più utilizzato il suo titolo per scopi commerciali. Nel 2022, infine, si dimise da tutti gli incarichi ufficiali per la famiglia reale, al fine di separare più chiaramente il suo ruolo a corte e le sue attività commerciali.

Anche durante i preparativi per il matrimonio ci sono stati diversi problemi, l'ultimo dei quali riguardava un contratto esclusivo con la rivista di celebrità «Hello!»: contrariamente a tutte le convenzioni, la coppia di sposi ha concesso alla rivista i diritti esclusivi di immagine per la cerimonia e il ricevimento di nozze. Il tutto per una somma non dichiarata.

Si dice che un team di Netflix si sia invece assicurato i diritti cinematografici. I media locali, invece, sono stati esclusi dai momenti più importanti della cerimonia nuziale: una farsa agli occhi di molti.

Celebrazioni nuziali durate diversi giorni

Ma la rabbia e le critiche non hanno smorzato l'atmosfera della festa.

Märtha Louise e Verrett hanno infatti già festeggiato con i loro ospiti, provenienti soprattutto dalla Norvegia e dagli Stati Uniti, nei due giorni precedenti: prima c'è stata una festa per conoscersi nella vicina Ålesund, poi una festa di salsa a Geiranger, dove la coppia ha stupito gli ospiti con un ballo hip-swing.

Alla cerimonia e al ricevimento nuziale vero e proprio erano presenti anche reali dall'estero, anche se in numero molto inferiore rispetto al primo matrimonio della principessa Märtha Louise.

L'erede al trono svedese, la principessa ereditaria Vittoria, si è recata a Geiranger con il marito, il principe Daniel e con il fratello, il principe Carl Philip e la moglie, la principessa Sofia. Tra gli ospiti c'erano anche il principe Constantijn e la principessa Laurentien dei Paesi Bassi.

