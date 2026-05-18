Norvegia: la principessa Mette-Marit appare con un dispositivo per l'ossigenoterapia La principessa ereditaria Mette-Marit (al centro) è apparsa ancora una volta in pubblico con il dispositivo per l'ossigenoterapia. Immagine: dpa L'occasione è il giorno della Costituzione norvegese del 17 maggio, la festa nazionale del Paese. Immagine: dpa Norvegia: la principessa Mette-Marit appare con un dispositivo per l'ossigenoterapia La principessa ereditaria Mette-Marit (al centro) è apparsa ancora una volta in pubblico con il dispositivo per l'ossigenoterapia. Immagine: dpa L'occasione è il giorno della Costituzione norvegese del 17 maggio, la festa nazionale del Paese. Immagine: dpa

Nonostante la grave malattia polmonare che la affligge, la principessa ereditaria Mette-Marit è apparsa sorridente durante il giorno della Costituzione norvegese, con il dispositivo per l'ossigenoterapia ben visibile.

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Hai fretta? blue News riassume per te La principessa ereditaria Mette-Marit è apparsa in pubblico con un dispositivo per l'ossigenoterapia durante la festa nazionale norvegese.

La moglie del principe ereditario Haakon soffre di una malattia cronica incurabile, la fibrosi polmonare, le cui condizioni sono peggiorate negli ultimi mesi.

Nonostante i suoi problemi di salute, ha partecipato ai festeggiamenti con la sua famiglia, ma si è ritirata prima. Mostra di più

La principessa ereditaria norvegese Mette-Marit è apparsa sorridente con il dispositivo per l'ossigenoterapia accanto alla sua famiglia durante la festa nazionale del Paese.

La donna, che soffre di fibrosi polmonare, una malattia cronica incurabile, ha assistito ai festeggiamenti davanti alla sua residenza e sul balcone del palazzo in mattinata.

Come riporta l'agenzia di stampa NTB, Mette-Marit si è seduta su una sedia messa a disposizione e si è ritirata prima del marito, il principe ereditario Haakon.

I norvegesi celebrano la firma della loro prima costituzione nel 1814 il 17 maggio e tradizionalmente festeggiano il giorno della Costituzione con parate di scolari e bande musicali.

Già in precedenza la principessa si era presentata a un appuntamento ufficiale con la bombola per l'ossigeno.

Secondo il più recente comunicato del Palazzo, le sue condizioni sono «peggiorate in modo significativo» negli ultimi mesi, motivo per cui sono già stati fatti i preparativi per un possibile trapianto di polmoni.