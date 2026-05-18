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Durante le festività La principessa norvegese Mette-Marit appare di nuovo in pubblico con la bombola per l'ossigeno

dpa

18.5.2026 - 20:30

Norvegia: la principessa Mette-Marit appare con un dispositivo per l'ossigenoterapia
Norvegia: la principessa Mette-Marit appare con un dispositivo per l'ossigenoterapia. La principessa ereditaria Mette-Marit (al centro) è apparsa ancora una volta in pubblico con il dispositivo per l'ossigenoterapia.

La principessa ereditaria Mette-Marit (al centro) è apparsa ancora una volta in pubblico con il dispositivo per l'ossigenoterapia.

Immagine: dpa

Norvegia: la principessa Mette-Marit appare con un dispositivo per l'ossigenoterapia. L'occasione è il giorno della Costituzione norvegese del 17 maggio, la festa nazionale del Paese.

L'occasione è il giorno della Costituzione norvegese del 17 maggio, la festa nazionale del Paese.

Immagine: dpa

Norvegia: la principessa Mette-Marit appare con un dispositivo per l'ossigenoterapia
Norvegia: la principessa Mette-Marit appare con un dispositivo per l'ossigenoterapia. La principessa ereditaria Mette-Marit (al centro) è apparsa ancora una volta in pubblico con il dispositivo per l'ossigenoterapia.

La principessa ereditaria Mette-Marit (al centro) è apparsa ancora una volta in pubblico con il dispositivo per l'ossigenoterapia.

Immagine: dpa

Norvegia: la principessa Mette-Marit appare con un dispositivo per l'ossigenoterapia. L'occasione è il giorno della Costituzione norvegese del 17 maggio, la festa nazionale del Paese.

L'occasione è il giorno della Costituzione norvegese del 17 maggio, la festa nazionale del Paese.

Immagine: dpa

Nonostante la grave malattia polmonare che la affligge, la principessa ereditaria Mette-Marit è apparsa sorridente durante il giorno della Costituzione norvegese, con il dispositivo per l'ossigenoterapia ben visibile.

DPA

18.05.2026, 20:30

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La principessa ereditaria Mette-Marit è apparsa in pubblico con un dispositivo per l'ossigenoterapia durante la festa nazionale norvegese.
  • La moglie del principe ereditario Haakon soffre di una malattia cronica incurabile, la fibrosi polmonare, le cui condizioni sono peggiorate negli ultimi mesi.
  • Nonostante i suoi problemi di salute, ha partecipato ai festeggiamenti con la sua famiglia, ma si è ritirata prima.
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La principessa ereditaria norvegese Mette-Marit è apparsa sorridente con il dispositivo per l'ossigenoterapia accanto alla sua famiglia durante la festa nazionale del Paese.

La donna, che soffre di fibrosi polmonare, una malattia cronica incurabile, ha assistito ai festeggiamenti davanti alla sua residenza e sul balcone del palazzo in mattinata.

Come riporta l'agenzia di stampa NTB, Mette-Marit si è seduta su una sedia messa a disposizione e si è ritirata prima del marito, il principe ereditario Haakon.

I norvegesi celebrano la firma della loro prima costituzione nel 1814 il 17 maggio e tradizionalmente festeggiano il giorno della Costituzione con parate di scolari e bande musicali.

Già in precedenza la principessa si era presentata a un appuntamento ufficiale con la bombola per l'ossigeno.

Secondo il più recente comunicato del Palazzo, le sue condizioni sono «peggiorate in modo significativo» negli ultimi mesi, motivo per cui sono già stati fatti i preparativi per un possibile trapianto di polmoni.

Conferma della casa reale. La salute della principessa Mette-Marit peggiora, ha bisogno di un trapianto di polmoni

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