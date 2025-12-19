  1. Clienti privati
Reali norvegesi La principessa norvegese Mette-Marit ha bisogno di un trapianto di polmoni

SDA

19.12.2025 - 16:37

I medici sostengono che la patologia polmonare di Mette-Marit sia peggiorata drasticamente. (Foto archivio)
I medici sostengono che la patologia polmonare di Mette-Marit sia peggiorata drasticamente. (Foto archivio)
Keystone

Mette-Marit potrebbe a breve avere bisogno di un trapianto di polmoni. La principessa ereditaria norvegese soffre di una patologia polmonare ed è «peggiorata drasticamente quest'autunno», e i medici ora la stanno preparando per un possibile trapianto.

Keystone-SDA

19.12.2025, 16:37

19.12.2025, 16:45

Lo scrivono vari media internazionali, citando l'emittente pubblica norvegese NRK.

Intervenendo al programma «The Year with the Royal Family», la principessa ereditaria ha dichiarato: «Lo sviluppo è stato più rapido di quanto sperassi». Ha aggiunto che lei e i medici hanno avuto «diverse conversazioni quest'autunno sul trapianto di polmoni».

Mette-Marit ha aggiunto che sapeva da tempo che il trapianto potesse essere uno degli sviluppi della sua malattia. «Sì, sapevamo fin dall'inizio di questa malattia che le cose sarebbero andate così», ha detto, aggiungendo: «Il solo pensiero che questo sia il passo successivo è piuttosto impegnativo, perché è un'operazione con molti rischi».

Limitazioni anche nella vita quotidiana

La principessa ereditaria ha anche descritto le crescenti limitazioni nella sua vita quotidiana e nel suo lavoro. «La differenza più grande per me è che non riesco a fare le cose che facevo prima. Ci sono semplicemente molte cose che non riesco a fare», ha detto.

Il suo medico, il primario Are Martin Holm del Rikshospitalet dell'Ospedale Universitario di Oslo, ha dichiarato a NRK: «Ad oggi, la malattia è così grave che stiamo iniziando a prepararci per affrontare ulteriori peggioramenti. E poi l'unica cosa che si può fare è un trapianto».

«Oggi non siamo ancora a quel punto», ha aggiunto, aggiungendo però che c'è stato un peggioramento nel corso del 2025.

Problemi penali per il figlio maggiore

La principessa ereditaria norvegese Mette-Marit ha sposato il principe Haakon, erede al trono norvegese, nel 2001. La coppia ha due figli, la principessa Ingrid Alexandra e il principe Sverre Magnus.

Senza alcun titolo nobiliare ed ex madre single, il suo fidanzamento con il principe nel 2000 suscitò numerose polemiche.

La notizia arriva in un periodo in cui il figlio maggiore di Mette-Marit, Marius Borg Høiby – nato da una relazione precedente al matrimonio con Haakon – è stato accusato di svariati reati, tra cui quattro stupri e rischia fino a 10 anni di carcere.

