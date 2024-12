La principessa ereditaria Mette-Marit ha parlato pubblicamente per la prima volta dei problemi del figlio (foto d'archivio). KEYSTONE

Marius Borg Høiby, il figlio maggiore della principessa ereditaria Mette-Marit ha dominato i titoli dei giornali della famiglia reale norvegese negli ultimi mesi con arresti e accuse di abusi sessuali. Adesso la madre ha parlato pubblicamente dei suoi problemi.

DPA dpa

Le indagini sul figlio maggiore Marius Borg Høiby hanno pesato molto sulla principessa ereditaria norvegese Mette-Marit e sulla famiglia reale.

«È stata dura. Non si può chiamare in altro modo», ha dichiarato la 51enne in un'intervista all'emittente televisiva norvegese NRK. «È stata davvero molto dura per noi».

Il 27enne è il figlio di Mette-Marit nato da una precedente relazione e quindi il figliastro del principe ereditario Haakon. Da quest'estate sono state mosse nuove accuse nei suoi confronti.

Presunte aggressioni e danni a proprietà

Dopo le prime segnalazioni di presunte aggressioni e danni arrecati ad alcune proprietà, ad agosto il giovane ha ammesso di essere diventato violento nei confronti della sua ex fidanzata sotto l'effetto di alcol e cocaina, distruggendo delle cose nel suo appartamento.

Recentemente sono emerse nuove accuse di diversi presunti reati sessuali, che Høiby nega. Nel frattempo è stato posto in custodia cautelare per una settimana.

Dopo il rilascio, secondo il suo avvocato, il nativo di Kristiansand è entrato subito in terapia. Finora tutte le accuse contro di lui sono rimaste tali: non è ancora stato accusato di alcun reato.

«Se dovessi descrivere quest'anno con una sola parola, probabilmente sarebbe impegnativo», ha detto Mette-Marit. «È stato un anno impegnativo per noi e un autunno impegnativo. Non si può negare».

Marius riceve un aiuto professionale da molto tempo

Nell'intervista televisiva la coppia reale non ha voluto entrare nei dettagli. Høiby, che non porta il titolo di principe e non è un membro ufficiale della famiglia reale norvegese, ha diritto alla sua privacy.

«Ma quello che possiamo dire è che ha ricevuto aiuto per molto tempo, un aiuto professionale dal sistema sanitario», ha raccontato la madre.

«Senza questo aiuto, non credo che potremmo affrontare una situazione del genere insieme come famiglia e allo stesso tempo adempiere ai nostri obblighi nei confronti del popolo norvegese».

Il padre di Haakon, il re Harald V, ha dichiarato al canale televisivo «NRK» che la droga, la violenza e la salute mentale stanno causando gravi problemi in Norvegia e nel mondo.

«È difficile accettare che qualcuno che amiamo viva un'esperienza del genere - ha detto il monarca 87enne - ma ora dobbiamo lasciare che il sistema legale faccia il suo lavoro come deve. Non possiamo interferire».

Anche la vita del re una fonte di preoccupazione

Con la grave malattia del re durante una vacanza privata in Malesia a febbraio, la famiglia reale norvegese ha dovuto superare un'altra situazione difficile quest'anno.

La regina Sonja era molto preoccupata per il marito. «Per un attimo mi sono chiesta se avrei dovuto tornare a casa da sola e non è stato un pensiero piacevole».

Il medico personale di Harald, Bjørn Bendz, aveva suggerito che la vita del monarca era in pericolo. «Quando persone che si avvicinano ai 90 anni devono andare in ospedale per ricevere antibiotici per via endovenosa, è una questione molto seria», ha ammesso Bendz.

Il monarca più anziano d'Europa, sul trono norvegese dal 1991, si era ammalato di una grave infezione. Dopo essere tornato in patria, gli è stato applicato un pacemaker permanente.