La principessa Sofia di Svezia con il marito, il principe Carl Philip (foto d'archivio). KEYSTONE

La principessa Sofia di Svezia ha confermato oggi, martedì, alla stampa svedese di aver incontrato Jeffery Epstein.

Keystone-SDA SDA

«L'ho incontrato in un paio di occasioni sociali. Ma ora che ho letto di tutti i terribili crimini che ha commesso nei confronti di giovani donne, sono davvero grata di non aver più avuto nulla a che fare con lui dopo quelle poche occasioni quando avevo vent'anni», ha dichiarato la principessa, moglie di Carl Philip figlio secondogenito del monarca reggente.

«Ci siamo incontrati in un ristorante in un contesto sociale dove ci hanno presentato e durante una proiezione cinematografica insieme a molte altre persone. Grazie al cielo è stato solo quello», ha aggiunto la principessa. «I miei pensieri vanno a tutte le vittime e spero che venga fatta giustizia» ha rimarcato, riportata dall'agenzia di stampa svedese TT.

Frattanto, in Norvegia sono state inviate indagini per sospetta «corruzione aggravata» nei confronti di Mona Juul, di cui ieri sono state annunciate le dimissioni dall'incarico di ambasciatrice in Giordania, e del marito Terje Rod-Larsen, per presunti legami della coppia con Jeffrey Epstein.

L'unità di Polizia che si occupa del contrasto ai reati economici ha fatto sapere in una nota che le indagini sono iniziate la scorsa settimana e che oggi è stata perquisita una residenza a Oslo e un'altra abitazione di un testimone.

Juul e Rod-Larsen avevano avuto ruoli importanti nei negoziati che portarono poi agli Accordi di Oslo. Secondo i media norvegesi, Epstein avrebbe lasciato 10 milioni di dollari ai due figli di Juul e del diplomatico Terje Rod-Larsen.