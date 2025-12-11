  1. Clienti privati
La principessa svedese Sofia ha incontrato più volte Epstein

Carlotta Henggeler

11.12.2025

La principessa Sofia (moglie del principe Carlo Filippo di Svezia, secondogenito del re Carl Gustaf) ha incontrato più volte Jeffrey Epstein.
La principessa Sofia (moglie del principe Carlo Filippo di Svezia, secondogenito del re Carl Gustaf) ha incontrato più volte Jeffrey Epstein.
Königlicher Hof von Schweden/dpa

Lo scandalo su Jeffrey Epstein si estende anche alla famiglia reale svedese. Un ex confidente della principessa Sofia era vicino al condannato per abusi sessuali. La Corte ha confermato diversi incontri.







Hai fretta? blue News riassume per te

  • La Corte reale svedese ha confermato che la principessa Sofia è stata presentata al condannato per abusi sessuali Jeffrey Epstein in diverse occasioni.
  • I contatti risalgono al periodo trascorso da Sofia negli Stati Uniti prima del suo matrimonio, quando si muoveva nei circoli sociali internazionali.
  • Le e-mail mostrano che un confidente della principessa ha suggerito a Epstein di incontrarla e che quest'ultimo voleva addirittura invitarla ai Caraibi.


Dopo la vicenda che ha coinvolto l'ex principe Andrea, ora anche le rivelazioni della famiglia reale svedese stanno attirando l'attenzione: la corte ha confermato che la principessa Sofia è stata presentata al condannato per abusi sessuali Jeffrey Epstein in diverse occasioni.

Prima del matrimonio con il principe Carl Philip (46 anni), Sofia (41 anni) conduceva una vita completamente diversa. Ha lavorato come modella, ha partecipato a concorsi di bellezza e ha preso parte al reality show «Paradise Hotel».

In seguito si è trasferita negli Stati Uniti e ha studiato al New York Institute of English and Business, dove ha seguito corsi di contabilità, sviluppo di progetti e altre aree di business.

Durante gli anni trascorsi nella Grande Mela ha frequentato i circoli sociali internazionali e ha conosciuto numerose personalità dell'alta società, tra cui Epstein. Il Palazzo ha ora confermato, su richiesta di vari media, che l'attuale madre di quattro figli è stata «presentata a lui diverse volte».

I documenti provano il legame

Secondo il quotidiano svedese «Dagens Nyheter», diversi documenti provano un legame tra la principessa e l'imprenditore. Il giornale si basa su una corrispondenza via e-mail tra Epstein e l'esperto finanziario Barbro Ehnbom, che all'epoca era in contatto con Sofia.

In un'e-mail del 2005 Ehnbom informa Epstein di Sofia e gli chiede se vuole incontrarla. Quest'ultimo risponde che si trovava ai Caraibi: la principessa avrebbe potuto fargli visita «per qualche giorno» e lui le avrebbe inviato un biglietto.

La vita e la carriera di Jeffrey Epstein, il pedofilo amico dei potenti

La vita e la carriera di Jeffrey Epstein, il pedofilo amico dei potenti

Il finanziere statunitense, condannato per reati sessuali, Jeffrey Epstein aveva rapporti influenti nel mondo della politica, dell'economia e dello spettacolo. Arrestato nel 2019 poche settimane dopo è morto in cella.

28.11.2025

