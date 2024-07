La profezia della principessa Diana su Camilla si è avverata

La principessa Diana è morta a Parigi il 31 agosto 1997. imago/Photoshot/John Shelley Collection

La principessa Diana e l'«amante» di Carlo, Camilla, non sono mai andate d'accordo. Tuttavia, Lady D già all'epoca aveva previsto correttamente cosa sarebbe successo all'attuale regina.

fts Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te Diana ha riconosciuto subito il forte legame tra Carlo e Camilla e la loro lealtà.

Camilla, un tempo disprezzata, è ora tenuta in grande considerazione dal pubblico britannico.

Secondo l'esperta Jennie Bond, Camilla ha assunto il ruolo di regina in modo esemplare, come Diana aveva previsto 30 anni fa. Mostra di più

Quando Diana e Camilla si sono incrociate nella vita sentimentale di Carlo, l'opinione pubblica si è sempre schierata a favore della giovane principessa. Era percepita come sensibile, amorevole e con i piedi per terra. Camilla era invece soprannominata «Rottweiler».

Come racconta Jennie Bond, corrispondente della BBC, al «Mirror», Diana era consapevole della forte attrazione tra Camilla e Carlo. La principessa osò persino fare una previsione sulla sua «rivale».

Bond ha parlato più volte con la defunta Diana ed è quindi certa: «Aveva ragione quando mi disse che Camilla era fedele e che l'amore di Carlo per lei era più forte di qualsiasi matrimonio che avrebbe potuto avere».

Le previsioni di Lady Diana si sono avverate

Aveva ragione. Oggi Camilla non è più il «rottweiler», anzi, gode di un'ottima reputazione tra la popolazione britannica: è simpatica e ha assunto il ruolo di regina in modo esemplare.

Camilla è stata emarginata per anni, umiliata dal popolo e dai media, ma ora è finalmente riuscita a lasciarsi alle spalle l'immagine dell'amante e tutto l'odio. «Ha un enorme carico di lavoro, grande responsabilità e ha un aspetto fantastico», continua Bond.

L'esperta reale conferma così la previsione di Diana: «Camilla vuole che l'uomo che ama sia orgoglioso di lei». All'epoca la principessa era per natura una filantropa, e anche Camilla lo è stata per decenni. Non per seguire le orme di chi l'ha preceduta, ma per essere una regina forte al fianco di Carlo.

Diana lo sapeva già 30 anni prima che Carlo III salisse al trono.