L'attrice di «Friends» si mette alla prova nella serie tratta dal memoir bestseller «Sono contenta che mia mamma è morta». Un personaggio che, confessa, tocca anche la sua storia personale.

Covermedia Covermedia

Jennifer Aniston si prepara a un ruolo complesso e profondamente umano.

L'attrice, protagonista di «The Morning Show», interpreterà una versione romanzata di Debra McCurdy, la madre di Jennette McCurdy, nella serie ispirata al memoir di successo «Sono contenta che mia mamma è morta», uscito nel 2022.

Nel libro, l'ex star di «iCarly» racconta la difficile infanzia segnata dal controllo materno e dai disturbi alimentari sviluppati durante gli anni sotto i riflettori.

«La madre di Jennette e la mia avevano strane somiglianze»

Ospite del podcast Armchair Expert di Dax Shepard, Aniston ha confessato di sentirsi «nervosa, nel modo giusto».

«È quasi da due anni che lavoriamo al progetto e ho iniziato la preparazione alla fine dell'estate. Quando un ruolo mi spaventa, so che mi farà crescere».

Un personaggio che per lei ha un significato speciale: «La madre di Jennette e la mia avevano strane somiglianze. Sarà catartico, in molti modi. Non potevamo credere a quante esperienze in comune avessimo».

Aniston, che ha perso la madre Nancy Dow nel 2016, ha spesso parlato del loro rapporto difficile e di un'infanzia vissuta in un ambiente «critico e poco sicuro».

Riguardo a Jennette McCurdy, l'attrice non nasconde l'ammirazione: «È brillante, divertente, intelligente. Ha saputo trasformare il dolore in ironia e forza. È straordinaria».