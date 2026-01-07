I fan dell'attore hollywoodiano Mickey Rourke avrebbero dovuto sostenerlo attraverso una raccolta fonda, ma l'appello è falso. IMAGO/News Licensing

Dalla nomination all'Oscar all'appello per le donazioni: i fan vogliono aiutare l'attore Mickey Rourke a pagare i debiti dell'affitto. Se non fosse che l'appello è... falso. Ciononostante sono stati raccolti molti soldi.

DPA, Bruno Bötschi Bruno Bötschi

L'attore Mickey Rourke ha recentemente scioccato il pubblico con delle foto che lo ritraevano in cattive condizioni.

Di conseguenza, i fan hanno voluto aiutare la star di Hollywood a pagare i debiti dell'affitto.

In pochi giorni hanno raccolto 97'000 dollari su una piattaforma di crowdfunding.

Adesso si è scoperto che l'appello era un falso. Mostra di più

Mickey Rourke un tempo era considerato un sex symbol ed era uno degli attori hollywoodiani più richiesti a metà degli anni '80. Ha interpretato il seduttore nel thriller erotico «9 1⁄2 settimane» e ha dimostrato il suo talento nel thriller noir «Angel Heart - Ascensore per l'inferno».

Nel 2008 ha fatto un ritorno molto acclamato con il film drammatico «The Wrestler». Questa interpretazione gli è valsa persino una nomination agli Oscar.

Ma quei giorni sono finiti. E sembra che non sarebbe rimasto molto del denaro che l'attore ha guadagnato con le sue apparizioni cinematografiche. Almeno secondo le ultime indiscrezioni.

Rourke: «Non chiederei mai soldi ai fan»

In questa spiacevole situazione, i fan di Rourke si sono fatti avanti: questi ultimi avrebbero voluto sostenerlo attraverso una raccolta fondi, come riportato anche da blue News.

L'attore stesso ha però respinto l'appello alle donazioni, che aveva lo scopo di evitargli un imminente sfratto dal suo bungalow di Los Angeles.

In un video pubblicato su Instagram, la star del cinema ha spiegato di non avere «assolutamente nulla a che fare con tutto ciò»: «Non ho bisogno dei soldi di nessuno, non farei mai una cosa del genere, ho troppo orgoglio, non è nel mio stile».

Nel video, l'ex pugile è apparso agitato, con una maglietta rosa e un cappello da cowboy, tenendo in braccio un cane: «Non chiederei mai soldi a sconosciuti o ai fan».

Rourke dice di avere «un tetto sopra la testa»

Ad oggi sulla piattaforma di crowdfunding GoFundMe sono stati raccolti 97'000 dollari, presumibilmente con l'approvazione di Rourke. L'attore si è detto indignato: non conosceva piattaforme simili.

«Se non avessi soldi, non chiederei la carità», ha sottolineato. Si è detto «imbarazzato» dalla campagna e ha detto più volte che chi aveva già fatto una donazione avrebbe dovuto chiedere indietro i soldi.

E ha detto di non sapere chi avesse lanciato l'appello, ma di avere dei sospetti. Ha annunciato che avrebbe chiarito la questione con il suo avvocato.

Allo stesso tempo, Rourke ha cercato di calmare le acque: ha «un tetto sopra la testa e cibo da mangiare», sta bene. «Come ogni tempesta, anche questa passerà».