L'ex di Belen Rodriguez sarà impegnato nella Direzione Intrattenimento Prime Time su Rai1 e Rai2, e prenderà le redini di «Affari Tuoi» dopo l'addio di Amadeus.

La Rai ha ufficialmente annunciato la firma di un contratto pluriennale con Stefano De Martino, confermando le voci che circolavano da ore e pubblicate inizialmente dal giornalista Giuseppe Candela.

Il comunicato diramato dall'azienda radiotelevisiva rivela che De Martino sarà coinvolto principalmente nella Direzione Intrattenimento Prime Time su Rai1 e Rai2.

Roberto Sergio, Amministratore Delegato, e Giampaolo Rossi, Direttore Generale della Rai, hanno espresso il loro entusiasmo per l'accordo, elogiando Stefano De Martino per gli eccellenti risultati conseguiti nell'ultima stagione televisiva. «De Martino sarà impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai1 e Rai2», hanno sottolineato, dimostrando la fiducia dell'azienda nelle capacità dell'artista.

Stefano De Martino prenderà il timone di «Affari Tuoi»

In seguito all'addio di Amadeus, che ha lasciato la Rai per unirsi a Discovery, Stefano De Martino prenderà il timone di «Affari Tuoi», uno dei format di punta dell'access prime time di Rai1, prodotto da Banijay. Questo passaggio rappresenta una significativa evoluzione nella carriera di De Martino, che ha iniziato il suo percorso televisivo come ballerino scoperto da Maria De Filippi, per poi affermarsi come un solido valore nel panorama televisivo italiano.

La carriera di De Martino ha visto una costante ascesa negli ultimi anni, culminata con il successo del suo one man show andato in onda il giorno di Santo Stefano del 2023, che ha consolidato la sua reputazione come uno dei volti più carismatici e capaci di intrattenere il pubblico su Rai.

La notizia non si ferma qui: secondo altre indiscrezioni, Stefano De Martino potrebbe avere in vista un futuro ancor più brillante, con un'opzione per il Festival di Sanremo che lo vedrebbe direttore artistico e conduttore nel biennio successivo a quello di Carlo Conti.

