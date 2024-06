Ecco su chi punterà la RAI per il nuovo palinsesto autunnale

Flavio Insinna

Elisabetta Gregoraci sarà alla guida di un nuovo show su Rai 2, mentre Massimo Giletti ritorna con un programma di approfondimento previsto per il lunedì sera su Rai 3.

Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te La RAI si prepara a una rivoluzione nei palinsesti per la stagione autunno-inverno, con una serie di cambiamenti significativi che includono nuove entrate, ritorni attesi e qualche addio inaspettato.

Tra le conferme già note, spicca l'addio di Flavio Insinna. Non verrà rinnovato nemmeno il programma di Serena Bortone.

Anche Duilio Giammaria e Marco Liorni potrebbero non essere confermati. Pino Insegno è sotto valutazione per il prossimo futuro.

La nuova stagione vedrà il ritorno di volti noti e amati dal pubblico, tra cui quello di Elisabetta Gregoraci e di Massimo Giletti. Mostra di più

La RAI si prepara a una rivoluzione nei palinsesti per la stagione autunno-inverno, con una serie di cambiamenti significativi che includono nuove entrate, ritorni attesi e qualche addio inaspettato.

Sebbene l'ufficialità debba ancora arrivare, i rumor sono già molto insistenti, delineando un quadro abbastanza chiaro di cosa ci aspetta.

Tra le conferme già note, spicca l'addio di Flavio Insinna, che da settembre passerà a La7. Serena Bortone, invece, vedrà il suo programma «Che sarà» non rinnovato e rimarrà in attesa di una nuova collocazione.

Anche Giorgio Zanchini, conduttore di «Rebus», ha lasciato intendere che il suo futuro in RAI è incerto con un criptico «Ci vediamo sperabilmente a settembre».

Duilio Giammaria con «Gocce di petrolio» e Marco Liorni con «Italia Sì» potrebbero non essere confermati, nonostante Liorni continuerà a condurre «L'Eredità». Pino Insegno, dopo il flop de «Il Mercante in fiera» e gli ascolti non esaltanti di «Reazione a Catena», è sotto valutazione per il prossimo futuro.

Ritorno di volti noti e amati dal pubblico

La nuova stagione vedrà il ritorno di volti noti e amati dal pubblico. Giovanni Minoli potrebbe guidare un nuovo programma mattutino feriale su Rai 3. Veronica Pivetti riprenderà «Amore Criminale», mentre Antonino Monteleone, ex Iena, è previsto su Rai 2 con un nuovo programma nel prime time del giovedì.

Luisella Costamagna con «Tango» passerà dalla seconda serata del lunedì a quella del venerdì, per lasciare spazio a una nuova trasmissione condotta da Elisabetta Gregoraci. Quest'ultima è una delle scommesse forti della Rai per la prossima stagione, insieme a un altro grande ritorno: Massimo Giletti.

Elisabetta Gregoraci sarà alla guida di un nuovo show su Rai 2, segnalando una forte scommessa della Rai sul suo talento e carisma. La nuova trasmissione promette di portare una ventata di freschezza e innovazione nel palinsesto serale.

Massimo Giletti, dopo un periodo lontano dalla Rai, ritorna con un programma di approfondimento previsto per il lunedì sera su Rai 3. Questo spostamento costringerà Salvo Sottile e «FarWest» a traslocare nella prima serata del venerdì, segnando un altro importante cambiamento nei programmi della rete.

Covermedia