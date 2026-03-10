Veronica Fusaro: «Mi piace la noia perché così posso fare musica senza distrarmi» Nils Sandmeier

Veronica Fusaro è una delle voci più forti del nostro Paese. L'11 marzo presenterà la canzone con cui rappresenterà la Svizzera all'Eurovision Song Contest. La 28enne non vede l'ora di cogliere l'occasione: «Quando mai potrò cantare dal vivo davanti a 160 milioni di persone?».

Veronica Fusaro ama la noia: la rende creativa.

«Mi piace la noia perché così posso fare musica senza distrarmi», ha dichiarato la musicista di Thun in un'intervista (in tedesco) rilasciata a blue News tre anni fa.

La giovane era solita rimanere nel suo studio musicale fino a tarda notte, ma oggi tende a sedersi lì al mattino. Per questo motivo, di tanto in tanto si reca in studio direttamente dal letto, ancora in pigiama, mentre lavora a una nuova canzone.

«Alla fine del concerto va di nuovo tutto bene»

Fusaro rappresenterà la Svizzera all'Eurovision Song Contest (ESC) di quest'anno, che si terrà dall'11 al 16 maggio 2026 a Vienna.

Mercoledì prossimo, 11 marzo, si saprà con quale canzone l'elvetica andrà in Austria. Fin da adolescente sognava di fare concerti in tutto il mondo: «Ho semplicemente fatto un tentativo».

Oggi, all'età di 28 anni, ha pubblicato due album e suonato più di 500 concerti in mezzo mondo, dal Montreux Jazz Festival al Gurtenfestival e al Glastonbury Openair in Inghilterra.

È facile essere una persona felice sul palco davanti a diverse centinaia di persone?

La cantante risponde: «La maggior parte delle volte sì, a meno che non mi senta male prima di un concerto. In quel caso salire sul palco mi fa sentire di conseguenza. Ma sai cosa? Alla fine del concerto tutto torna a posto. Perché a un certo punto, sul palco, mi rendo conto di quanto sia incredibilmente grande il mio amore per la musica. Questo momento è sempre come se il concerto avesse l'effetto curativo di un cerotto».

Musicalmente tra pop, soul e rock

La madre di Fusaro ascoltava molto la radio e il padre è un fan del cantante italiano Vasco Rossi. Entrambe le cose si riflettono nella musica della figlia.

Musicalmente, l'artista originaria dell'Oberland bernese, con radici italiane, si muove tra pop, soul e rock, sempre con una certa profondità atmosferica e una propensione per storie oneste.

Canta in inglese, perché è lì che le sue canzoni «volano meglio», in una lingua che gli appassionati di musica di tutto il mondo capiscono.

Quando la cantante parla, ci si rende subito conto che non ama che le si dica cosa fare. Lo fa e basta. «Non mi interessa inseguire le tendenze», ha rivelato di recente alla «NZZ».

Musicalmente, la cantante Veronica Fusaro si muove tra pop, soul e rock. SRF/Nils Sandmeier

La sua partecipazione all'ESC di quest'anno l'ha colta completamente di sorpresa. Negli anni precedenti era stata selezionata due volte, racconta, e l'anno scorso era sicura di farcela. Questa volta, però, non credeva più che ci sarebbe riuscita.

«Quando potrò cantare davanti a 160 milioni di persone?»

Dal 2023 l'Eurovision, il più grande evento musicale dal vivo del mondo, ha assunto una dimensione sempre più politica, soprattutto a causa del conflitto militare nella Striscia di Gaza.

Diversi Paesi hanno annunciato il boicottaggio per quest'anno, tra cui Irlanda, Paesi Bassi e Spagna, a causa della partecipazione di Israele.

Nemo aveva già restituito il trofeo dell'ESC all’organizzatore del concorso lo scorso dicembre, come gesto di protesta. Fusaro, nel frattempo, mantiene la calma: «Mi considero una musicista».

Comprende certamente il dibattito, ma si concentra su ciò che può fare da sola. I suoi valori sono: «Buona musica con contenuti, autenticità, pace e dialogo».

Per Fusaro, partecipare all'ESC è soprattutto un'opportunità musicale: «Quando mai potrò cantare dal vivo davanti a 160 milioni di persone?».

E chissà, forse a Vienna la cantante mostrerà anche il suo lato segreto e selvaggio: «Mi piace ballare. Mi piace ispirarmi a Michael Jackson e ai suoi video su YouTube», ha dichiarato in un'intervista a blue News.

Sai fare il moonwalk? «Non ancora, ma ci sto lavorando. Forse un giorno lo farò. Penso che sarebbe estremamente bello».