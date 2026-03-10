MusicaLa rappresentante svizzera all'ESC Veronica Fusaro sogna il grande palcoscenico e... Michael Jackson
Bruno Bötschi
10.3.2026
Veronica Fusaro è una delle voci più forti del nostro Paese. L'11 marzo presenterà la canzone con cui rappresenterà la Svizzera all'Eurovision Song Contest. La 28enne non vede l'ora di cogliere l'occasione: «Quando mai potrò cantare dal vivo davanti a 160 milioni di persone?».
Bruno Bötschi
10.03.2026, 08:18
Bruno Bötschi
Hai fretta? blue News riassume per te
Veronica Fusaro rappresenterà la Svizzera all’Eurovision Song Contest (ESC) a Vienna.
Il 14 maggio la cantautrice parteciperà alla seconda semifinale del concorso canoro, per cercare di qualificarsi alla finale.
A livello musicale la 28enne di Thun (BE) si muove tra pop, soul e rock.
Fusaro sogna una carriera da cantante fin da quando era adolescente.
Finora ha pubblicato due album e ha tenuto oltre 500 concerti in tutto il mondo.
La giovane era solita rimanere nel suo studio musicale fino a tarda notte, ma oggi tende a sedersi lì al mattino. Per questo motivo, di tanto in tanto si reca in studio direttamente dal letto, ancora in pigiama, mentre lavora a una nuova canzone.
È facile essere una persona felice sul palco davanti a diverse centinaia di persone?
La cantante risponde: «La maggior parte delle volte sì, a meno che non mi senta male prima di un concerto. In quel caso salire sul palco mi fa sentire di conseguenza. Ma sai cosa? Alla fine del concerto tutto torna a posto. Perché a un certo punto, sul palco, mi rendo conto di quanto sia incredibilmente grande il mio amore per la musica. Questo momento è sempre come se il concerto avesse l'effetto curativo di un cerotto».
Musicalmente tra pop, soul e rock
La madre di Fusaro ascoltava molto la radio e il padre è un fan del cantante italiano Vasco Rossi. Entrambe le cose si riflettono nella musica della figlia.
Musicalmente, l'artista originaria dell'Oberland bernese, con radici italiane, si muove tra pop, soul e rock, sempre con una certa profondità atmosferica e una propensione per storie oneste.
Canta in inglese, perché è lì che le sue canzoni «volano meglio», in una lingua che gli appassionati di musica di tutto il mondo capiscono.
Quando la cantante parla, ci si rende subito conto che non ama che le si dica cosa fare. Lo fa e basta. «Non mi interessa inseguire le tendenze», ha rivelato di recente alla «NZZ».
La sua partecipazione all'ESC di quest'anno l'ha colta completamente di sorpresa. Negli anni precedenti era stata selezionata due volte, racconta, e l'anno scorso era sicura di farcela. Questa volta, però, non credeva più che ci sarebbe riuscita.
«Quando potrò cantare davanti a 160 milioni di persone?»
Dal 2023 l'Eurovision, il più grande evento musicale dal vivo del mondo, ha assunto una dimensione sempre più politica, soprattutto a causa del conflitto militare nella Striscia di Gaza.
Diversi Paesi hanno annunciato il boicottaggio per quest'anno, tra cui Irlanda, Paesi Bassi e Spagna, a causa della partecipazione di Israele.
Nemo aveva già restituito il trofeo dell'ESC all’organizzatore del concorso lo scorso dicembre, come gesto di protesta. Fusaro, nel frattempo, mantiene la calma: «Mi considero una musicista».
Comprende certamente il dibattito, ma si concentra su ciò che può fare da sola. I suoi valori sono: «Buona musica con contenuti, autenticità, pace e dialogo».
Per Fusaro, partecipare all'ESC è soprattutto un'opportunità musicale: «Quando mai potrò cantare dal vivo davanti a 160 milioni di persone?».
E chissà, forse a Vienna la cantante mostrerà anche il suo lato segreto e selvaggio: «Mi piace ballare. Mi piace ispirarmi a Michael Jackson e ai suoi video su YouTube», ha dichiarato in un'intervista a blue News.
Sai fare il moonwalk? «Non ancora, ma ci sto lavorando. Forse un giorno lo farò. Penso che sarebbe estremamente bello».