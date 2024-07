La regina Camilla saluta affettuosamente l'ex marito Andrew Parker Bowles La regina Camilla e l'ex marito Andrew Parker Bowles si salutano con un bacio sulla guancia ad Ascot. Immagine: IMAGO/i Images Nonostante una storia spiacevole, i rapporti tra Camilla e l'ex marito sembrano essere tuttora buoni. Immagine: IMAGO/i Images Il saluto dell'ex coppia sarebbe stato così affettuoso che alcuni dei presenti non hanno potuto fare a meno di sorridere. Immagine: IMAGO/Cover-Images La regina Camilla saluta affettuosamente l'ex marito Andrew Parker Bowles La regina Camilla e l'ex marito Andrew Parker Bowles si salutano con un bacio sulla guancia ad Ascot. Immagine: IMAGO/i Images Nonostante una storia spiacevole, i rapporti tra Camilla e l'ex marito sembrano essere tuttora buoni. Immagine: IMAGO/i Images Il saluto dell'ex coppia sarebbe stato così affettuoso che alcuni dei presenti non hanno potuto fare a meno di sorridere. Immagine: IMAGO/Cover-Images

Lo scorso sabato la regina Camilla ha assistito alla corsa di cavalli King George VI and Queen Elizabeth Stakes ad Ascot. Re Carlo non era al suo fianco, ma lei si è divertita lo stesso. Ha salutato con degli affettuosi baci l'ex marito Andrew Parker Bowles.

Di recente la regina Camilla è stata ospite della tradizionale corsa di cavalli King George VI and Queen Elizabeth Stakes ad Ascot.

Per una volta, la 77enne ha assistito alle corse senza il marito, il re Carlo, malato di cancro.

D'altra parte, come dimostrano le foto del tradizionale evento, sembra che a Camilla non sia mancato il divertimento ad Ascot.

Chi sta baciando la regina Camilla? Molti visitatori della tradizionale corsa di cavalli King George VI and Queen Elizabeth Stakes ad Ascot, in Inghilterra, se lo saranno chiesto.

Questo esclusivo evento sportivo era un appuntamento fisso nell'agenda reale della regina Elisabetta II, ma anche il figlio maggiore e attuale re Carlo e sua moglie sono stati ospiti regolari per anni.

A Camilla non è mancato il divertimento

Quest'anno però la regina ha partecipato alla corsa dei cavalli senza il marito, malato di cancro. Come dimostrano le immagini dell'evento tradizionale che sono state pubblicate, sembra che a Camilla non sia però mancato il divertimento ad Ascot.

Prima ancora di dare il via alla gara, la 77enne ha incontrato l'ex marito Andrew Parker Bowles. La coppia si è sposata nel 1973 e l'anno successivo ha dato alla luce il figlio Thomas. La figlia Laura è nata nel 1978.

Il matrimonio si è concluso con un divorzio nel 1995. Tre anni prima erano già state rese pubbliche delle conversazioni telefoniche intime tra Carlo e Camilla. Un'ulteriore prova del fatto che tra i due c'era già da tempo una relazione.

Nel 1994 Carlo ha confessato l'adulterio in un'intervista televisiva. L'anno successivo, il matrimonio di Camilla è finito e la coppia è apparsa per la prima volta in pubblico. Carlo e Diana, separati da tempo, hanno divorziato ufficialmente nel 1996.

Il saluto dell'ex coppia è estremamente tenero

Nonostante questa spiacevole storia, il rapporto tra Camilla e l'ex marito sembra essere tuttora buono. Ad Ascot i due si sono salutati con dei baci sulle guance.

Secondo i media britannici, il saluto dell'ex coppia è stato così affettuoso che alcuni degli ospiti circostanti non hanno potuto fare a meno di sorridere.

Ma la regina non è andata ad Ascot solo per salutare l'ex coniuge. Dopo la corsa dei cavalli, le è stato affidato il compito di consegnare il trofeo del vincitore al fantino francese Christophe Soumillon e al suo cavallo Goliath.