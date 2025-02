Alessia Marcuzzi nella giuria di «Tale e Quale Show» IMAGO/ABACAPRESS

Alessia Marcuzzi è la co-conduttrice della quinta e ultima serata di Sanremo assieme ad Alessandro Cattelan, che ha condotto il «Dopofestival». Ecco il percorso artistico della celebre conduttrice televisiva e le ultime notizie sulla sua vita privata.

Paolo Beretta Paolo Beretta

Hai fretta? blue News riassume per te Alessia Marcuzzi inizia la sua carriera a Telemontecarlo, ma molto presto passa nella galassia di Mediaset, dove ci resta per oltre 25 anni, prima di passare nel 2021 alla RAI.

Accanto alla carriera di presentatrice sviluppa pure quella di attrice. Prende parte a molte fiction per la TV.

Conduce molti reality show, tra i quali «Il Grande Fratello» per otto edizioni, fino al 2015.

Ha due figli avute da due compagni diversi. La sua ultima relazione sentimentale è finita nel 2022. Mostra di più

Alessia Marcuzzi, classe 1972, dopo il liceo frequenta la scuola Mario Riva, dove studia recitazione e dizione.

Debutta a Telemontecarlo nel 1991 con «Attenti al dettaglio» e nella stessa stagione prende parte al programma sportivo «Qui si gioca». L'anno successivo conduce con Umberto Smaila il varietà «Novantatré», e nel 1994 arriva in Rai accanto a Gigi Sabani ne «Il grande gioco dell'oca».

Inizia anche la carriera d'attrice

Sempre nel '94 debutta come attrice in «Chicken Park». Il primo grande successo è del 1995 quando conduce per Mediaset «Colpo di fulmine» fino al 1997. Presenta il «Festivalbar» dal 1996 al 2002.

Nel 1998 torna al cinema con «Il mio West» e nel 1999 è nel cast di «Tutti gli uomini del deficiente». Ancora nel '99 è protagonista del film tv «Un cane e un poliziotto», da cui viene tratta la fiction «Tequila & Bonetti».

Presenta una miriade di programmi di successo tra i quali «Mai dire gol» dal 1998 al 2000. A cavallo del nuovo millennio posa per alcuni calendari per Max, Panorama, Maxim.

Nel 2001 entra a far parte del team di «Le Iene». Tra il 2004 e il 2006 è la protagonista della serie di Canale 5 «Carabinieri», mentre nel 2007 è nel cast de «Il giudice Mastrangelo 2».

Conduce 8 edizioni del Grande Fratello, poi l'addio a Mediaset

Dal 2006 diventa la padrona di casa del «Grande Fratello», reality che guida dalla sesta alla quattordicesima edizione fino al 2015.

Nel 2009 inizia la conduzione del Grande Fratello da parte di Alessia Marcuzzi. imago stock&people

Nel 2015 diventa la nuova conduttrice de «L'isola dei famosi», ruolo che ricopre fino al 2019. In quello stesso anno torna a condurre dopo 13 anni «Le Iene.»

È il 2019 quando alla Marcuzzi viene affidato un altro reality: «Temptation Island Vip», che presenta anche nel 2020.

Nel giugno 2021 l'annuncio dell'addio a Mediaset dopo 26 anni di carriera e il passaggio in Rai con «Boomerissima» andato in onda su Rai2.

Sostituisce in giuria Loretta Goggi nell'ultima stagione di «Tale e Quale Show» di Carlo Conti nel 2024.

L'Isola Dei Famosi nel 2015. imago/Matteo Gribaudi

Relazioni sentimentali con personaggi conosciuti

La sua vita sentimentale è finita diverse volte nelle pagine di cronaca di gossip. Nel 1998 si è fidanzata con l'allora calciatore Simone Inzaghi e dalla loro unione è nato Tommaso. La storia si è conclusa 8 anni dopo.

Dal 2010 al 2012 la conduttrice è stata legata a Francesco Facchinetti, che nel 2011 l'ha resa nuovamente mamma di Mia.

Il 1° dicembre 2014 a Cotswold, in Inghilterra, ha sposato l'imprenditore Paolo Calabresi Marconi, ma nell'autunno 2022 è arrivato l'annuncio della separazione.

Dopo aver smentito diverse presunte relazioni, oggi si dichiara felicemente single.