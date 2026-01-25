La casa di Gene Hackman e di sua moglie Betsy Arakawa a Santa Fe, teatro della loro tragica morte, è ora in vendita. AP

Dopo la morte di Gene Hackman e di sua moglie Betsy Arakawa nella loro casa a Santa Fe, l'abitazione, ristrutturata negli anni '90, è stata messa in vendita. La proprietà è valutata a 6,25 milioni di dollari. La sua storia recente influenzerà i possibili compratori?

Hai fretta? blue News riassume per te La casa di Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa a Santa Fe, teatro della loro morte nel febbraio del 2025, è stata messa in vendita per 6,25 milioni di dollari.

L'attore acquistò la proprietà negli anni '90, ristrutturandola secondo il suo gusto personale.

L'abitazione è stata riallestita completamente per la vendita, ma alcuni broker sospettano che la sua drammatica storia recente possa influenzare i possibili compratori.

La casa di Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa a Santa Fe, nel New Mexico, è stata messa in vendita per 6,25 milioni di dollari, come riporta, tra gli altri, «Adnkronos».

La coppia ha vissuto in questa residenza per molti anni fino alla loro morte nel 2025. Hackman, che aveva 95 anni, soffriva di Alzheimer, mentre Arakawa è deceduta a causa della sindrome polmonare da hantavirus, un virus che è stato trasmesso dagli escrementi dei topi che infestavano il garage e altri stabili della zona.

Prima della vendita, la casa è stata completamente svuotata e riallestita.

L'abitazione è in vendita per volontà dei figli

Situata su una collina tra pini e ginepri, la proprietà si trova nel quartiere residenziale protetto di Santa Fe Summit. Il complesso comprende una residenza principale, una dependance per gli ospiti e uno studio, ed è stato messo sul mercato da Sotheby's International Realty per volontà dei figli eredi.

Negli anni '90, Hackman acquistò la casa, che era un edificio fatiscente degli anni Cinquanta, e decise di ristrutturarla radicalmente con l'aiuto dell'architetto Stephen Samuelson e del suo team Studio Arquitectura.

Il risultato è una casa con ampi spazi aperti, soffitti alti e una great hall centrale, riflettendo il gusto personale di Hackman.

L'attore preferiva finiture materiche e superfici in intonaco con patine per un effetto antico. Hackman, pittore dilettante, partecipò attivamente alla scelta dei colori, mescolando personalmente le tonalità.

La storia recente della casa influenzerà la vendita?

La residenza principale offre viste panoramiche sulle montagne Jemez e fino al Colorado, grazie alle grandi vetrate. Include ampi saloni, zone pranzo, una grande cucina, biblioteca, ufficio e una suite padronale.

Al piano inferiore ci sono una palestra, una sala giochi e una sala cinema. All'esterno, la proprietà dispone di una piscina e un putting green.

La dependance ha tre camere da letto, cucina e soggiorno autonomi, mentre lo studio, usato da Hackman per la pittura, può essere adattato a nuovi usi creativi.

La vendita segue un'asta della collezione personale dell'attore, che ha fruttato circa 3 milioni di dollari nel 2025, includendo dipinti, memorabilia e premi.

Gli agenti immobiliari sottolineano che la storia recente della casa potrebbe influenzare alcuni acquirenti, motivo per cui non è stato aggiunto un «premio celebrity» al prezzo. Le visite sono riservate a compratori con adeguata capacità finanziaria.

«La proprietà è venduta per i suoi valori architettonici e paesaggistici», spiegano i broker.

«Per alcuni il passato potrà pesare, per altri no. La casa parla attraverso i suoi punti di forza».