La rinascita di Barbara D'Urso a Ballando: «Sono una guerriera, ma piena di fragilità»

Barbara D'Urso, tornata sotto i riflettori con «Ballando con le Stelle», racconta a «Domenica In» i suoi mesi difficili, il bisogno di riconnettersi col pubblico e un presente fatto di fragilità, forza e nuove possibilità.

Barbara D'Urso, ospite a «Domenica In» su Rai 1, ha raccontato a Mara Venier la trasformazione vissuta negli ultimi mesi e la scelta di rimettersi in gioco a «Ballando con le Stelle».

«Sto bene, sono molto affaticata fisicamente, ma sono una guerriera», ha dichiarato la conduttrice, spiegando che il programma le sta permettendo di mostrare lati di sé che il pubblico «non aveva mai davvero conosciuto».

Secondo quanto riferito in diretta, la decisione di partecipare al talent di Milly Carlucci nasce dal desiderio di tornare a un contatto reale con il suo pubblico: «Mi ha convinto Milly e ho pensato fosse l'anno giusto. Da quando ho 18 anni vivo in diretto rapporto con le persone che mi seguono, e questa vicinanza mi mancava».

Un ritorno accolto con entusiasmo, nonostante – dice con ironia – «ci siano delle cose abbastanza bislacche».

Con gli uomini? «Ho già dato»

Durante la conversazione, come riferito anche da «Vanity Fair Italia», la showgirl si è soffermata anche sulla dimensione privata, ribadendo che «tutta la mia vita è fondata sulla felicità dei miei figli».

Una serenità, però, che convive con fragilità che raramente mostra: «Sono una donna realizzata, ma piena di insicurezze. Alcune sono venute fuori in questo percorso, e va bene così».

Sul piano sentimentale ha confessato di essere single e focalizzata su se stessa, soprattutto dopo lo stop lavorativo dell'ultimo periodo: «Quando il lavoro ti viene tolto così repentinamente, senza un avvertimento, ti manca. Ho tanti amici che riempiono la mia vita più di un uomo… anche perché io ho già dato».

E scherza sulla possibilità di un nuovo amore: «Se arrivasse il principe azzurro… ma dove sta? Deve essere intrigante. Mara aveva provato a farmi fidanzare con un uomo stupendo, ma non aveva proprio l’età che piace a me».

All'orizzonte si profila un ritorno in Rai?

Nel botta e risposta riemerge anche la voce – mai confermata – di un suo possibile ritorno stabile in Rai: «Del programma Surprise Surprise si parla da tempo. Era nei palinsesti anche l’anno scorso, poi è sparito nel giro di un giorno. Ora sembra tornato, ma io non ne so nulla… certo, mi piacerebbe».

La puntata si è chiusa con l’ingresso in studio del suo partner di pista, Pasquale La Rocca. Entrambi hanno confermato la forte intesa nata durante le prove: «C'è una grande complicità e un grande affetto», ha detto lei. E lui ha aggiunto: «La sintonia è nata subito».