Nonostante i risultati positivi ottenuti dalla Commissione di beneficenza britannica in merito all'organizzazione da lui fondata, il principe Harry esclude un ritorno. Per lui una collaborazione «semplicemente non è più concepibile».

Hai fretta? blue News riassume per te La Commissione di beneficenza britannica non ha trovato prove di bullismo o molestie presso la Fondazione Sentebale, ma ha confermato problemi di gestione.

Il principe Harry ha escluso di tornare nell'organizzazione e ha criticato pubblicamente la presidente, la dottoressa Sophie Chandauka, e la sua gestione dei conflitti interni.

Nonostante lo scandalo, Sentebale intende continuare a lavorare sotto una nuova leadership e sottolinea il suo costante impegno a favore dei bambini del Lesotho e del Botswana. Mostra di più

La Charity Commission britannica ha pubblicato i risultati della sua indagine sulla Fondazione Sentebale, un'organizzazione benefica fondata dal principe Harry e dal principe Seeiso del Lesotho.

L'indagine non ha rilevato alcuna prova di bullismo o molestie sistematiche, compresa la misoginia.

Tuttavia, la situazione rimane tesa, poiché il primogenito di re Carlo III e il suo omologo del Lesotho non vedono alcuna possibilità di rientrare nell'organizzazione finché la dottoressa Sophie Chandauka ne manterrà la presidenza.

In un'emozionante dichiarazione, il duca di Sussex ha espresso il suo disappunto per le ripercussioni dell'indagine, nonostante sia stato scagionato da qualsiasi illecito, come riporta «people.com». Il 40enne ha affermato che un'ulteriore collaborazione - con l'attuale gestione di Sentebale - è «semplicemente inconcepibile».

Ha sottolineato che le vere vittime sono i bambini che dipendono dal sostegno dell'associazione. Un portavoce del principe Harry ha criticato il fatto che le conseguenze delle azioni dell'attuale presidente non ricadano su di lei, ma su chi ne ha bisogno.

Sentebale vuole continuare a operare, ma senza Harry

Anche gli ex amministratori di Sentebale hanno espresso il loro disappunto per i risultati dell'indagine.

Hanno criticato il fatto che siano state ignorate importanti preoccupazioni riguardanti la governance dell'organizzazione. Nonostante le sfide, rimane determinata ad attuare le raccomandazioni della Charity Commission e a risolvere le controversie interne.

Chandauka ha espresso la sua gratitudine per il riconoscimento dei suoi intenti da parte della Charity Commission e ha sottolineato che Sentebale continua a sostenere i giovani in Lesotho e Botswana. Ha elogiato i nuovi membri del Consiglio di amministrazione per i loro sforzi in mezzo all'attenzione dei media e si è impegnata a continuare la missione dei fondatori.

Nonostante le turbolenze, Harry rimane determinato a sostenere i bambini del Lesotho e del Botswana, sia attraverso gli enti di beneficenza esistenti che con nuove iniziative.

Un amico del 40enne ha espresso la speranza che in futuro possa collaborare nuovamente con il principe Seeiso per portare avanti la missione originaria di Sentebale.