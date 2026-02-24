Michele Bravi sul red carpet della 76ma edizione del Festival di Sanremo. IMAGO/Avalon.red

Il cantante, in gara alla 76esima edizione del concorso canoro che prenderà il via questa sera, ha condiviso su TikTok un dettaglio sorprendente riguardante le immagini ufficiali della vittoria: gli scatti con la statuetta vengono infatti realizzati con mesi di anticipo per esigenze organizzative.

Hai fretta? blue News riassume per te A poche ore dall'inizio di Sanremo, Michele Bravi ha condiviso su Tiktok un video decisamente curioso.

Il filmato pubblicato dal cantante in gara alla 76esima edizione svelta che la foto del vincitore, con la statuetta, viene scattata con largo anticipo rispetto alla diretta televisiva.

La sessione fotografica avviene solitamente nel mese di dicembre e i cantanti si trovano quindi a posare con il possibile trofeo mesi prima dell'evento.

Questa procedura serve a ottimizzare i tempi della comunicazione digitale. Le immagini ufficiali devono infatti essere pronte subito dopo la proclamazione. Mostra di più

L'attesa per l'inizio del Festival di Sanremo 2026 è ormai agli sgoccioli: stasera prenderà infatti il via la 76esima edizione.

La città dei fiori si è riempita di addetti ai lavori e appassionati di musica. L'atmosfera lungo la riviera ligure è elettrica. I cantanti sono pronti a salire sul palco del teatro Ariston.

Tra i 30 Big in gara figura anche Michele Bravi, che presenterà il brano intitolato «Prima o poi». Ma nelle ultime ore il cantante ha fatto parlare di sé per un altro motivo: ha infatti condiviso su Tiktok un video decisamente curioso.

Come riporta tra gli altri «Today», il filmato svela un retroscena che riguarda il momento della premiazione. Il vincitore riceve tradizionalmente una scultura d'argento, che raffigura un leone rampante appoggiato a una palma. Si tratta del simbolo iconico della città di Sanremo.

Bravi ha spiegato che la foto celebrativa con il trofeo non viene scattata dopo la finale. L'immagine viene realizzata con largo anticipo rispetto alla diretta televisiva.

Foto sì, ma con scaramanzia

La sessione fotografica avviene solitamente nel mese di dicembre. I cantanti si trovano quindi a posare come vincitori mesi prima dell'evento.

Esiste però una particolare opzione riservata ai più scaramantici. L'organizzazione permette infatti di scegliere cosa tenere in mano durante lo scatto: si può optare per il premio reale oppure per un oggetto sostitutivo. L'alternativa proposta è un semplice pezzo di legno.

Michele Bravi ha raccontato la sua esperienza diretta con molta ironia. Il video lo mostra mentre posa sorridente per i fotografi e, a corredo delle immagini, ha inserito una spiegazione precisa.

L'artista ha dichiarato: «Per la serie "cose assurde su cui è giusto accendere un faro che succedono a Sanremo", questa: ti fanno fare la foto con il premio della vittoria prima, tipo a dicembre. Tu puoi scegliere di farla o con il premio vero o con 'sto ciocchetto di legno per i più superstiziosi... Io l'ho fatta con il ciocchetto di legno».

Per ottimizzare i tempi della comunicazione digitale

Questa procedura serve a ottimizzare i tempi della comunicazione digitale. Le immagini ufficiali devono infatti essere pronte subito dopo la proclamazione. In questo modo possono essere pubblicate immediatamente sui canali social.

La rivelazione ha suscitato grande interesse tra i follower dell'artista e in molti hanno commentato con curiosità il retroscena svelato.