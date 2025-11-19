La Rocca celebra Barbara D'Urso e un messaggio infiamma il web: «Siamo solo amici?»

Il ballerino Pasquale La Rocca con la conduttrice e compagna di ballo Barbara D'Urso. Imago

Pasquale La Rocca celebra sui social i due mesi e mezzo con Barbara D'Urso a «Ballando con le stelle». Le parole dolci usate dal ballerino hanno fatto impazzire il web gossip, ma lui frena: «Due persone non possono essere amiche?».

Pasquale La Rocca ha voluto celebrare sui social i due mesi e mezzo trascorsi insieme a Barbara D'Urso durante l'esperienza di «Ballando con le Stelle».

Come riferito, fra gli altri, da «Fanpage», tra il maestro e la sua allieva è nato un forte legame umano, fatto di stima e affetto reciproco, che ha alimentato numerose indiscrezioni su un possibile rapporto oltre la pista.

«Sono immensamente orgoglioso di te. Questa è una piccola celebrazione dei nostri due mesi e mezzo insieme: di lavoro intenso, di risate, di momenti di confronto anche acceso, ma soprattutto di risultati concreti e bellissimi», ha scritto il 36enne in un lungo post su Instagram, dedicato alla conduttrice.

Il ballerino ha poi aggiunto: «Stamattina mi sono svegliato con un grande sorriso, senso di fierezza e gratitudine. Ho pensato a quanto la vita sappia essere imprevedibile, soprattutto quando ci mette sulla strada persone con cui si possono creare cose belle».

La coppia, infatti, sta ottenendo ottimi risultati nel programma, nonostante le critiche della giuria nei confronti di D'Urso.

«Sono infinitamente orgogliosa di noi»

La conduttrice non ha tardato a rispondere al suo partner con un messaggio altrettanto sentito, ricordando quanto questa avventura sia per lei impegnativa ma formativa.

«Ho scelto di farla per imparare a danzare sempre meglio, lavorare intensamente, ridere e fare progressi veri a ogni prova, portando in pista uno spettacolo che emozionasse il pubblico – ha scritto aggiungendo –. Sono infinitamente orgogliosa di noi».

Un flirt o una sincera amicizia?

Negli ultimi tempi, i due sono stati spesso al centro delle speculazioni che insinuano un flirt.

«Loro non confermano e non smentiscono, però inondano i social di fotografie. Barbara D'Urso è una vecchia volpe del meccanismo televisivo», aveva commentato il direttore di «Nuovo Tv» Riccardo Signoretti.

La Rocca, ospite de «La Volta Buona», aveva però chiarito: «Ma perché bisogna subito pensare all'amore o alla storia? Due persone non possono essere amiche?».

Al momento, tutto lascia intendere che tra i due ci sia soltanto una sincera amicizia.