La rottura tra Meghan Markle e suo padre Thomas sembra ormai definitiva, nonostante i gravi problemi di salute dell'uomo.

Thomas Markle è stato ricoverato nelle Filippine e ha subito l'amputazione di una gamba, ma la duchessa avrebbe ribadito la volontà di chiudere ogni rapporto.

La presenza costante dei media e il rapporto del padre con una giornalista del «Daily Mail» avrebbero contribuito a rendere impossibile un riavvicinamento. Mostra di più

La frattura tra Meghan Markle e suo padre Thomas appare ormai definitiva.

Secondo quanto riportato dal «Sunday Times», la duchessa di Sussex non avrebbe alcuna intenzione di riallacciare i rapporti con l'uomo, con cui ha interrotto ogni contatto diretto già nel 2018, arrivando a cancellarne il numero di telefono.

Una decisione che non sarebbe cambiata nemmeno dopo i recenti gravi problemi di salute del padre, oggi 81enne.

Thomas Markle si trova attualmente ricoverato in un ospedale di Cebu, nelle Filippine, dove vive insieme al figlio Thomas Jr. Dopo due interventi chirurgici d'urgenza, i medici sono stati costretti ad amputargli una gamba a causa di un grave coagulo di sangue alla coscia.

In un primo momento la figlia avrebbe tentato di contattarlo via e-mail, senza successo: l'account non era più attivo da anni e il messaggio non è mai stato letto. Oggi l'uomo non è più in pericolo di vita ed è stato trasferito fuori dalla terapia intensiva.

Al fianco di Thomas una giornalista del «Daily Mail»

Durante il ricovero, Thomas non è mai rimasto solo. Al suo fianco, riferiscono i media britannici, c'era anche la giornalista del «Daily Mail» Caroline Graham, volata dagli Stati Uniti fino alle Filippine.

La reporter racconta di essere diventata amica di Markle dopo la loro prima intervista nel 2018 e di aver mantenuto nel tempo un rapporto costante, pubblicando numerosi articoli su di lui. Un legame che, secondo molte ricostruzioni, avrebbe contribuito ad allontanare ulteriormente Meghan dal padre.

Negli ultimi giorni, la duchessa sarebbe comunque riuscita a far recapitare una lettera scritta. Il contenuto non è stato reso pubblico e lui non avrebbe ancora risposto, ma sempre secondo il Times il messaggio confermerebbe la volontà di Meghan di non rivederlo e di chiudere definitivamente ogni rapporto.

«Non c’è speranza di riconciliazione», scrive il quotidiano.

La rottura

Il motivo di tanta distanza viene spiegato anche dal portavoce dei Sussex, che punta il dito contro la presenza costante dei media.

«Considerato che una giornalista del Daily Mail è rimasta continuamente al capezzale del padre, raccontando ogni interazione e violando evidenti regole etiche, per la duchessa è stato estremamente difficile riuscire a contattarlo privatamente, nonostante i tentativi degli ultimi giorni», ha dichiarato.

Meghan avrebbe infatti chiamato più volte l'ospedale, senza mai riuscire a parlare con il padre in totale riservatezza.

Dal canto suo, Caroline Graham ha pubblicato un lungo articolo in cui afferma di aver subito atteggiamenti aggressivi da parte del team dei Sussex e si dice pronta, se necessario, a rinunciare alla sua amicizia con Thomas Markle qualora questo potesse favorire un riavvicinamento con la figlia.

Un rapporto che, secondo molti osservatori, è apparso nel tempo opportunistico e talvolta dannoso per lo stesso Markle.

La rottura tra Meghan e il padre risale ai giorni precedenti al matrimonio con il principe Harry, quando Thomas si fece fotografare dai paparazzi in cambio di denaro. Lo scandalo fu seguito da due infarti che gli impedirono di partecipare alle nozze.

Da allora i contatti si sono interrotti del tutto e Thomas Markle non ha mai incontrato i nipoti Archie e Lilibet.