La principessa Kate KEYSTONE

Un post su Instagram della famiglia reale britannica, pensato per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, ha suscitato polemiche sui social per l'assenza della futura regina.

Hai fretta? blue News riassume per te Un post pubblicato sul profilo Instagram «The Royal Family» in occasione dell'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, ha generato un acceso dibattito sui social media.

L'intento era quello di rendere omaggio alle donne della famiglia reale e alle fotografe che le hanno ritratte dal 1800 ad oggi, ma l'assenza della principessa Kate ha attirato l'attenzione.

La reazione del pubblico non si è fatta attendere, con molti utenti che hanno espresso il loro disappunto o la loro sorpresa per l'omissione. Mostra di più

Un post pubblicato sul profilo Instagram «The Royal Family» in occasione dell'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, ha generato un acceso dibattito sui social media.

L'intento, come riporta «Leggo.it», era quello di rendere omaggio alle donne della famiglia reale e alle fotografe che le hanno ritratte dal 1800 ad oggi. Tuttavia, l'assenza di una figura chiave ha attirato l'attenzione: la principessa Kate, futura regina e moglie del principe William, non è stata inclusa nelle immagini condivise.

Le foto pubblicate mostrano la regina Elisabetta II, la regina Camilla, la principessa Anna e la principessa Sofia, moglie di Edoardo. La mancanza della 42enne, una delle figure più amate dai sudditi, ha sollevato domande e critiche.

Considerata la madre dell'erede al trono, il principe George, la sua esclusione è stata vista come una svista significativa.

Il post su Instagram

Ma cosa è successo? Nel post condiviso dalla Royal Family si legge: «Oggi, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, rendiamo omaggio al sostegno di lunga data della Famiglia Reale alle fotografe, che risale all'avvento della fotografia a metà del 1800. Dalle fotografie della regina Vittoria di Frances Sally Day degli anni '50 dell'Ottocento, ai ritratti della giovane regina Elisabetta II di Dorothy Wilding del 1952, e ai recenti ritratti della duchessa di Edimburgo della fotografa nigeriana Christina Ebenezer, le fotografe hanno immortalato i membri della Famiglia Reale nei loro modi unici sin dall'inizio di questa forma d'arte».

Si vedono dunque una serie di immagini che ritraggono appunto alcune tra le figure femminili più famose della storia.

La reazione del pubblico non si è fatta attendere

Peccato che, come detto, tra gli scatti dedicati alle Royals si fa subito notare l'assenza di Kate.

La reazione del pubblico non si è fatta attendere, con molti utenti che hanno espresso il loro disappunto o la loro sorpresa per l'omissione: «Dov'è?». «Nessun omaggio alla principessa del Galles e futura regina?». «Perché c'è Sofia e non Kate?».

La questione ha anche sollevato alcuni interrogativi sul motivo di tale dimenticanza e ha portato a speculazioni sui rapporti interni alla famiglia reale.

Nonostante l'intento celebrativo del post, l'assenza di Kate ha trasformato l'omaggio in un boomerang mediatico, evidenziando quanto sia delicato il bilanciamento delle figure pubbliche all'interno della famiglia reale.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.