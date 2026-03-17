La salute della principessa Mette-Marit peggiora, ha bisogno di un trapianto di polmoni

Il Palazzo reale ha annunciato che Mette-Marit è pronta per un trapianto di polmoni. Domenica ha visitato il figlio Marius in prigione ed è stata fotografata. Screenshot Seg og Hor

Grande preoccupazione per la principessa ereditaria di Norvegia: la salute di Mette-Marit (52 anni) è peggiorata. La corte reale norvegese lo ha confermato in un nuovo comunicato. Anche la sua agenda ha già subito diverse modifiche.

Hai fretta? blue News riassume per te Per molto tempo, il palazzo reale norvegese è rimasto in silenzio sulla situazione di salute di Mette-Marit.

Adesso c'è un importante aggiornamento: la situazione della principessa di Norvegia è peggiorata drasticamente.

Sono in corso i preparativi per un possibile trapianto di polmoni. Mostra di più

Il palazzo reale norvegese ha fornito un aggiornamento sulla salute di Mette-Marit: la principessa ereditaria ha bisogno di più riposo.

Le sue condizioni sono considerate fluttuanti e più imprevedibili rispetto al passato, motivo per cui il programma ufficiale viene modificato sempre più spesso e con poco preavviso.

Nelle ultime settimane ha dovuto cancellare o rimandare diversi appuntamenti a causa dei disturbi quotidiani causati dalla sua malattia.

Come ha spiegato la portavoce di palazzo Sara Svanemyr alla rivista «Se og Hør», la principessa soffre di una malattia polmonare cronica, la fibrosi polmonare.

Le sue condizioni sono recentemente «peggiorate in modo significativo», motivo per cui sono già stati fatti i preparativi per un possibile trapianto di polmoni.

Il processo del figlio alle battute d'arresto?

Giova ricordare che intanto il processo contro il figlio Marius Borg Høiby, iniziato il 3 febbraio, entra nella sesta settimana.

Il giovane, nato da una relazione precedente al matrimonio della madre con il principe ereditario Haakon, deve rispondere di 38 capi d'accusa, tra cui quattro per stupro e violenza contro ex partner, per una pena complessiva di 16 anni di carcere.

L'imputato ha ammesso alcuni dei reati relativamente minori, ma ha negato di aver mai commesso le accuse più gravi.

I procedimenti, scrive «DiLei», dovrebbero concludersi il 19 marzo, ma data l'enorme quantità di materiale probatorio, i tempi potrebbero dilatarsi.