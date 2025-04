La salute di Justin Bieber preoccupa i fan, la moglie Hailey chiede di pregare per lui

Justin Bieber in una foto dello scorso ottobre. IMAGO/Avalon.red

Di recente le condizioni di salute di Justin Bieber stanno destando preoccupazione tra i fan e i familiari. A tal punto che la moglie Hailey ha chiesto di pregare per lui affinché superi questo periodo difficile. Uno scontro del cantante con i paparazzi alimenta ulteriormente le speculazioni.

Hai fretta? blue News riassume per te Di recente, la salute di Justin Bieber ha preoccupato i fan e i familiari: il cantante starebbe affrontando un momento difficile.

Addirittura la moglie, Hailey Baldwin, ha lanciato un appello affinché amici e sostenitori preghino per lui.

Ad alimentare l'ansia sono stati i video e le immagini condivise sui social media da lui stesso, in cui lo si vede confuso e che accompagna a messaggi criptici.

Inoltre, lo scontro che ha avuto con dei paparazzi a Palm Springs fomenta ancora una volta le speculazioni. Mostra di più

Le recenti notizie su Justin Bieber hanno sollevato preoccupazioni tra i fan e i familiari. Come riporta «RaiNews», il cantante starebbe attraversando un momento complicato, caratterizzato da difficoltà nel dormire e mangiare.

A tal punto che la moglie, Hailey Baldwin, ha lanciato un appello affinché amici e sostenitori preghino per lui.

Non è la prima volta che il cantante affronta una situazione difficile: durante la sua carriera ha già sofferto in diverse fasi di depressione e ansia. E ha anche avuto problemi di abuso di sostanze come alcol e marijuana.

In una spirale negativa?

In ogni caso, i fan di Justin hanno risposto prontamente, inondando i suoi profili social di messaggi di incoraggiamento. Secondo il «Daily Mail», il 31enne si troverebbe in una «spirale» negativa.

Ad alimentare le preoccupazione sono stati i video e i messaggi criptici condivisi da Justin negli ultimi tempi sui social media.

Inoltre un post del pastore Victor Marx, che invitava a pregare per la coppia, è stato condiviso e poi rimosso dal padre di Hailey, Stephen Baldwin, aumentando ulteriormente l'ansia tra i fan.

Un peggioramento legato al caso Diddy?

Sposati dal 2018, Justin e Hailey hanno accolto il loro primo figlio, Jack Blues Bieber, lo scorso agosto.

Il peggioramento della salute del cantante potrebbe essere collegato alle accuse di violenza e traffico sessuale contro Sean «Diddy» Combs, eventi a cui Bieber avrebbe partecipato da giovane e per cui potrebbe essere chiamato a testimoniare.

D'altra parte le fonti ufficiali negano problemi di salute, citando i video recenti che lo mostrano sereno con amici e famiglia.

Ciononostante, una recente diretta streaming su Instagram ha mostrato un Justin confuso, che ha condiviso demo musicali e si è nascosto sotto una coperta. In un altro post, ha espresso sentimenti di auto-disprezzo, riflettendo sulla pressione di essere autentico.

Lo scontro con i paparazzi

Infine un recente incidente con i paparazzi alimenta ulteriormente le speculazioni. Il cantante, che si trova a Palm Springs in veste di ospite e non musicista per celebrare il famoso festival musicale Coachella, si è scontrato con dei fotografi che lo seguivano.

Questi gli hanno augurato il buongiorno, come descrive tra gli altri «LA7», e Justin ha reagito subito con rabbia: «Non voglio il vostro buongiorno! Vi interessano solo soldi, soldi e ancora soldi. Andatevene, non vi importa nulla delle persone, pensate solo al profitto».

Giova ricordare che Bieber ha da sempre una cattiva relazione coi paparazzi, e che la sua reazione frustrata all'invasione dei media nella sua privacy non è il migliore degli indicatori sul suo stato di salute.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.