A margine di un appuntamento, l'erede al trono norvegese Haakon parla della grave malattia della moglie: Mette-Marit si è recentemente presentata agli appuntamenti pubblici con la bombola per l'ossigeno (foto d'archivio). Immagine: IMAGO/PPE

Il principe ereditario norvegese Haakon ha lanciato l'allarme: sua moglie Mette-Marit è in condizioni molto peggiori a causa della malattia polmonare incurabile di cui soffre. La vita quotidiana pone delle grandi sfide alla principessa.

Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Alla principessa ereditaria norvegese Mette-Marit è stata diagnosticata una fibrosi polmonare otto anni fa.

Di recente ha destato preoccupazione quando è apparsa più volte in pubblico con un dispositivo per l'ossigenoterapia.

Adesso il marito, il principe ereditario Haakon, ha parlato apertamente dello suo stato di salute: «Sono molto preoccupato». Mostra di più

Alla principessa ereditaria norvegese Mette-Marit è stata diagnosticata una fibrosi polmonare incurabile nel 2018.

Questa malattia causa la formazione di tessuto connettivo in eccesso nei polmoni, tra gli alveoli e intorno ai vasi sanguigni. Questi cambiamenti compromettono lo scambio di gas e la circolazione nei polmoni.

Da quando è stata diagnosticata, la 52enne ha dovuto ripetutamente cancellare gli appuntamenti pubblici.

Di recente ha destato preoccupazione quando è apparsa più volte in pubblico con il dispositivo per l'ossigenoterapia.

Haakon: «La principessa ereditaria è gravemente malata»

Il marito, il principe ereditario Haakon, ha parlato di recente apertamente dello stato di salute della moglie a margine di una cerimonia di premiazione a Oslo.

«La principessa ereditaria è gravemente malata e attualmente sta molto peggio. Sono molto preoccupato».

L'erede al trono norvegese ha poi aggiunto che la compagna adesso usa regolarmente l'ossigeno nella sua vita di tutti i giorni.

Mette-Marit ha bisogno di un nuovo polmone

Nel dicembre 2025 la coppia reale ha parlato insieme della malattia di Mette-Marit nel programma televisivo «Året med kongefamilien» («Un anno con la famiglia reale»).

«Possiamo vedere che fa sempre più fatica a respirare. Ha meno forza ed energia, si ammala più spesso e questo può accadere all'improvviso», ha detto Haakon in quell'occasione.

Purtroppo da qualche tempo non è più possibile svolgere attività comuni come le escursioni in montagna o lo sci.

Poco dopo la famiglia reale norvegese ha annunciato che Mette-Marit stava peggiorando e che presto avrebbe avuto bisogno di nuovi polmoni.

«Sapevamo fin dall'inizio di questa malattia che sarebbe andata in questa direzione. Ma credo che sia arrivata un po' più velocemente di quanto avessi almeno immaginato e sperato», ha dichiarato la principessa all'epoca.