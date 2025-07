Chiara Ferragni e Fedez ad un evento nel 2019. Keystone

La coppia iconica, Fedez e Chiara Ferragni, ha ufficialmente divorziato, con decisioni prese su affido e mantenimento.

Nicolò Forni

Il termine «Ferragnez» è ormai un ricordo del passato, simbolo di un'era conclusa. Non rappresenta più solo una serie televisiva su una coppia di celebrità, ma un capitolo chiuso di amore, famiglia e quotidianità.

Ora la separazione tra Fedez e Chiara Ferragni è ufficiale: il loro matrimonio è giunto al termine. Fonti vicine alla coppia, citate da «Leggo», confermano che il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza di divorzio congiunto.

Gli avvocati di Fedez, Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci, insieme all'avvocata di Ferragni, Daniela Missaglia, hanno raggiunto un accordo.

I figli della coppia saranno affidati a entrambi i genitori con una frequentazione quasi paritetica. Non è previsto alcun assegno di mantenimento per i bambini, né per Ferragni.

Le spese scolastiche e sanitarie dei figli saranno a carico di Fedez. Il Tribunale ha ritenuto l'accordo adeguato.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.