Hanno Ucciso L'uomo Ragno – La Vera Storia Degli 883

La prima stagione di «Hanno ucciso l’Uomo Ragno» di Sydney Sibilia arriverà su Sky nel 2024.

Sbarcherà su Sky Original nel 2024, la dramedy «Hanno Ucciso L'Uomo Ragno – La Vera Storia Degli 883». Dietro la telecamera ci sarà Sydney Sibilia, aiutato da Alice Filippi e Francesco Ebbasta, regista e fondatore della TheJackaL.

«In genere chi ha successo sembra predestinato», riflette il regista, come riporta il Corriere della Sera. «Max e Mauro, al contrario, sembravano predestinati all’insuccesso. La loro è la storia di un’amicizia capace di sfidare il destino. Sono arrivati ad avere un successo enorme: li conoscevano tutti».

La serie racconterà come due compagni di banco appassionati di musica riuscirono a sbarcare nel mondo del musicbiz, per poi precipitare velocemente.

«Mi ha colpito – dice Sibilia – il modo in cui parlava di sé e di Repetto. Ma la vera storia è già tutta nelle canzoni. Testi straordinari, preghiere per noi. Nessuno aveva mai scritto canzoni usando parole come Arbre magic, tappetini, deodorante».

Covermedia