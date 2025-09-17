Harrison Cone debutta nella soap opera IMAGO/Cover-Images

Evoluzione importante per la celebre soap, giunta alla sua 39esima stagione negli Stati Uniti, che mette in scena una storia d'amore tra due uomini, con l'arrivo nel cast di Harrison Cone.

La celebre soap opera «Beautiful», giunta alla sua 39esima stagione negli Stati Uniti, si apre a nuove narrazioni includendo per la prima volta una storia d'amore tra due uomini.

Questo sviluppo è stato anticipato da «Deadline» e ripreso da «SkyTG24», e segna un passo importante per la serie, che ha iniziato a esplorare l'universo queer solo negli ultimi anni.

Harrison Cone, noto per le sue apparizioni in «Hacks» e «L'estate nei tuoi occhi», si unisce al cast interpretando un nuovo personaggio che avrà una relazione con Remy Pryce, interpretato da Christian Weissmann.

La trama è una novità assoluta per «Beautiful», che in passato aveva però già introdotto una storia d'amore tra due donne e un personaggio transgender.

L'episodio che ha segnato il debutto di Cone è andato online il 16 settembre negli Stati Uniti, mentre in Italia e alle nostre latitudini questi sviluppi saranno visibili tra circa un anno. L

a nuova storyline coinvolgerà un giovane aspirante stilista alla Forrester Creations, che intreccerà una relazione con Remy Pryce, ex stalker di Electra.

Relazioni arcobaleno in «Beautiful» solo di recente

La soap opera, che ha debuttato nel 1987, ha iniziato a includere relazioni arcobaleno solo di recente. Nel 2012, «Beautiful» ha presentato una relazione tra due donne, Karen e Danielle Spencer, mentre nel 2015 ha introdotto Maya Avant, il primo personaggio transgender della serie.

L'introduzione di una storia d'amore tra due uomini rappresenta un importante passo avanti, riflettendo una società americana più inclusiva.

La serie, trasmessa su CBS e disponibile in streaming su Paramount+, è seguita in tutto il mondo e continua a evolversi per rimanere rilevante.

