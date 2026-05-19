  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tragedia allo show equestre La soldatessa Ciara Sullivan perde la vita davanti a re Carlo: «Sono scioccato»

ai-scrape

19.5.2026 - 10:50

Re Carlo è rimasto scioccato da quanto successo.
Re Carlo è rimasto scioccato da quanto successo.
archivio IMAGO/Avalon.red

Una caduta fatale durante l'evento equestre ha stroncato la vita di una promettente militare di 24 anni. Il sovrano britannico, testimone della tragedia, ha espresso profonda commozione.

Sara Matasci

19.05.2026, 10:50

19.05.2026, 11:00

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Una tragedia ha segnato la serata di venerdì 15 maggio al Royal Windsor Horse Show, nel Regno Unito.
  • Ciara Sullivan, militare 24enne della Royal Horse Artillery, è morta in seguito a una caduta da cavallo mentre stava prendendo parte a un'esibizione.
  • Anche re Carlo III era presente alla manifestazione al momento dell'accaduto.
  • «Il Re è rimasto profondamente scioccato e rattristato nell'apprendere la morte della giovane militare e si metterà in contatto con la famiglia per porgere le sue personali condoglianze», ha detto un portavoce della Royal Family.
Mostra di più

Una tragedia ha segnato la serata di venerdì 15 maggio al Royal Windsor Horse Show, ossia uno spettacolo equestre che si tiene annualmente dal 1943 per cinque giorni nel Regno Unito.

Ciara Sullivan, militare 24enne della Royal Horse Artillery, è morta in seguito a una caduta da cavallo mentre stava prendendo parte a un'esibizione.

L'incidente, come riporta «Leggo», è avvenuto intorno alle 19 e, nonostante l'intervento immediato dei soccorsi, la ragazza è deceduta sul posto. La polizia della Thames Valley ha confermato la notizia. Le autorità hanno avviato le indagini per accertare le dinamiche.

La reazione della Famiglia Reale

Re Carlo III era presente alla manifestazione al momento dell'accaduto. Un portavoce di Buckingham Palace ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui si specifica che il sovrano e altri membri della Famiglia Reale si trovavano nell'arena, ma non sono stati informati immediatamente della gravità della situazione.

«Il Re è rimasto profondamente scioccato e rattristato nell'apprendere la morte della giovane militare e si metterà in contatto con la famiglia per porgere le sue personali condoglianze», ha affermato il portavoce.

«I pensieri e le più sentite condoglianze di tutta la Famiglia Reale sono rivolti ai cari e ai colleghi militari della vittima in questo momento di dolore».

Il sovrano ha descritto il proprio stato d'animo come «profondamente scioccato» e «rattristato».

I tributi per Ciara Sullivan

Il Ministero della Difesa ha reso omaggio alla giovane attraverso un tributo del comandante Lance Bombardier. La descrizione dipinge il ritratto di una professionista eccellente: «Una soldatessa di straordinaria professionalità e una fantina di grande talento».

Il comandante l'ha ricordata come «una presenza capace di illuminare ogni stanza in cui entrava».

Il padre Pat Sullivan ha scelto i social per rendere omaggio alla figlia, pubblicando una foto accompagnata da un messaggio commovente: «L'onore. Il servizio. Non saranno mai dimenticati».

L'amica Eleanor Lucas Bell ha voluto ricordare l'abilità equestre di Ciara, definendola «una delle migliori del nostro sport» e sottolineando la sua «classe fuori dal comune e la dedizione assoluta».

Il mondo equestre e militare si è unito nel dolore attorno alla famiglia Sullivan.

I più letti

John Travolta dona il suo jet Boeing 707 all'HARS in Australia
Emma: «Il corpo delle donne non dovrebbe mai essere giudicato»
La soldatessa Ciara Sullivan perde la vita davanti a re Carlo: «Sono scioccato»
Tragedia alle Maldive, recuperati due corpi: si indaga sui permessi dell'immersione
Fiorello chiama Amadeus dal Salone del Libro: «Dai Ama, torna in Rai»

Le ultime sulla Royal Family

Royal Family. Meghan Markle a Ginevra per lanciare l'allarme per i bimbi vittime di violenza in rete

Royal FamilyMeghan Markle a Ginevra per lanciare l'allarme per i bimbi vittime di violenza in rete

Royal Family. Scatti d'ira con Carlo? Un nuovo libro mostra il vero carattere del principe William

Royal FamilyScatti d'ira con Carlo? Un nuovo libro mostra il vero carattere del principe William

Ecco il video. Il principe William esulta senza freni allo stadio per la vittoria dell'Aston Villa

Ecco il videoIl principe William esulta senza freni allo stadio per la vittoria dell'Aston Villa

Altre notizie

Nel nuovo film di Nancy Meyers. Apple Martin debutta al cinema con Penélope Cruz e Jude Law

Nel nuovo film di Nancy MeyersApple Martin debutta al cinema con Penélope Cruz e Jude Law

«Sono una mamma single». Flirt al capolinea tra Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone?

«Sono una mamma single»Flirt al capolinea tra Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone?

Ecco chi è lei. Mario Balotelli ufficializza la sua nuova relazione con una foto su Instagram

Ecco chi è leiMario Balotelli ufficializza la sua nuova relazione con una foto su Instagram