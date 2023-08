La sorella di Céline Dion ha dovuto trasferirsi dalla cantante: «Nessun farmaco funziona»

La cantante canadese Céline Dion soffre ancora degli effetti della sindrome della persona rigida. archivio Keystone

Céline Dion sta ancora lottando con le conseguenze della sua malattia neurologica. La sorella della cantante ha dato un aggiornamento sulla sua salute: «Non riusciamo a trovare nessun farmaco che funzioni».

Negli ultimi mesi i fan di Céline Dion sono stati più volte preoccupati. Prima la cantante ha annunciato, alla fine di dicembre 2022, di soffrire della malattia autoimmune Stiff Person Syndrome (o sindrome della persona rigida). Poi, a maggio, la 55enne ha cancellato il suo tour mondiale a causa dei problemi di salute.

Ora la sorella della cantante ha fornito un nuovo aggiornamento sulla sua salute. «Céline sta lavorando a stretto contatto con i ricercatori», ha detto Claudette Dion in un'intervista a «Le Journal de Montreal». E ancora: «Non riusciamo a trovare medicine che funzionino, ma è importante avere speranza».

Claudette ritiene che Céline in questo momento abbia bisogno di una cosa sopra ogni altra: il riposo.

Claudette: «Le esibizioni sono innate per Céline»

«Quando si esibisce, mia sorella dà sempre il massimo e vuole fare il miglior spettacolo possibile. A un certo punto, il tuo cuore e il tuo corpo cercano di dirti qualcosa. È importante ascoltarli», ha aggiunto la sorella della cantante.

Ha inoltre fatto sapere che la famiglia confida che un giorno Céline sarà di nuovo in grado di esibirsi sul palco. «L'esibizione è innata in lei, è disciplinata in ogni aspetto della sua vita».

Céline Dion ha un totale di 13 fratelli: Denise, Clément, Claudette, Liette, Michel, Louise, Jacques, Daniel, Ghislaine, Linda, Manon e i gemelli Paul e Pauline. Linda si è poi trasferita nella sua casa di Las Vegas per poter sostenere la musicista.

La sindrome della persona rigida è estremamente rara

La sindrome della persona rigida è un raro disturbo neurologico che causa spasmi muscolari incontrollabili, soprattutto nel tronco.

Solo una persona su un milione ne è affetta. La causa è spesso una reazione autoimmune dell'organismo contro un enzima necessario per il normale movimento dei muscoli.