Elodie in concerto. Imago

Prima di diventare una delle voci più amate del pop italiano, Elodie era una ragazza insicura che si vergognava persino di cantare davanti agli sconosciuti, come racconta sua sorella Fey Di Patrizi.

Nicolò Forni

Elodie, oggi star del pop italiano, da giovane era estremamente timida e non osava cantare davanti agli sconosciuti. A rivelarlo è stata la sorella minore, Fey Di Patrizi, in un'intervista rilasciata al settimanale «Dipiù».

La ragazza ricorda che Elodie ha sempre avuto un grande talento per il canto, ma si vergognava delle sue capacità. La famiglia la incoraggiava a partecipare a talent show come X Factor, ma ha esitato a lungo prima di fare quel passo.

Nonostante le sue insicurezze, la famiglia ha sempre creduto nel suo talento.

Un'infanzia difficile

L’infanzia delle due sorelle non è stata facile: sono cresciute in case popolari e la madre ha dovuto lavorare duramente per mantenere la famiglia.

Malgrado le difficoltà, le due sorelle sono sempre rimaste molto unite. Fey descrive Elodie come un punto di riferimento fondamentale nella sua vita, una figura che le ha sempre dato sicurezza e conforto.

Questo legame stretto le ha aiutate ad affrontare insieme sia i momenti belli sia quelli difficili.

Una nuova vita per Fey

Oggi Fey ha costruito la propria strada. Un anno fa ha aperto un bar a Milano insieme alla sua compagna Giulia. La maggior parte dei clienti non sa che è la sorella di Elodie, anche se alcuni notano la somiglianza.

Le due si assomigliano molto fin da bambine, tanto da essere spesso scambiate l'una per l'altra. Fey è orgogliosa del suo talento nella creazione di cocktail e si considera un vero genio in questo campo.

Progetti per il futuro

Parlando del futuro, Fey ha rivelato che lei e Giulia sognano di comprare una casa a Milano e costruire una famiglia insieme. Un figlio sarebbe per lei l'espressione più autentica del loro amore e renderebbe felice tutta la famiglia, Elodie compresa.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.