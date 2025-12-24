La sorprendente tradizione natalizia degli Obama che lascia tutti a bocca aperta

Barack e Michelle Obama. Keystone

Durante le feste, Michelle Obama ha svelato un'abitudine sorprendente che lascia tutti senza parole.

I destinatari includono familiari, amici, contatti professionali ed enti benefici.

Un gesto che riflette il modo in cui gli Obama restano vicini alle persone anche oggi. Mostra di più

Chi pensa che spedire auguri di Natale sia un'incombenza pesante dovrebbe forse confrontarsi con Michelle Obama.

L'ex First Lady degli Stati Uniti - seguitissima su Instagram con oltre 57 milioni di follower, più persino del marito Barack - ha raccontato come vive il periodo delle feste, lasciando tutti a bocca aperta per le dimensioni del suo rituale natalizio.

A rivelarlo è stata lei stessa durante una puntata del Jimmy Kimmel Live!, andata in onda il 15 dicembre.

Alla domanda su quante cartoline spedisse ogni anno, Michelle ha risposto senza esitazioni: «Le abbiamo contate, sono più di centomila». Un numero impressionante, che include non solo parenti e amici, ma anche contatti di lavoro e organizzazioni benefiche.

Da anni, ormai, la famiglia Obama accompagna gli auguri con una foto condivisa sui social insieme alle figlie Malia e Sasha, oggi rispettivamente di 27 e 24 anni. Nel 2024 Michelle aveva scelto uno scatto del cane Sunny, mentre Barack aveva optato per un’immagine di famiglia al completo.

Dagli auguri ai consigli su musica e libri

Un'abitudine che racconta molto del loro modo di restare in contatto con il mondo, anche dopo l'addio alla Casa Bianca. Per gli Obama, il legame con le persone passa attraverso gesti concreti, più che attraverso strategie d’immagine.

E mentre altre famiglie reali o celebri si impegnano a costruire una narrazione «vicina alla gente», Barack e Michelle sembrano esserlo davvero, senza sforzi apparenti.

Non sorprende, quindi, che ogni anno le liste di libri, film, serie tv e musica consigliate dall'ex presidente siano tra i contenuti più attesi.

Segni di una quotidianità vissuta con attenzione e partecipazione, lontana dall’idea di leader distaccati dalla realtà. Viene quasi da pensare che, se c’è chi impiega settimane per firmare bigliettini di ringraziamento, gli Obama inizino a preparare quelli natalizi già a inizio anno.