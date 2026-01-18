Romina Power insieme all'ex compagno e marito Al Bano Carrisi durante un'apparizione ai media nel 2018. Immagine: imago/SKATA

Romina Power e Al Bano hanno conquistato milioni di persone con successi come «Sharazan» e «Felicità». Ora la cantante è al centro di un acceso dibattito in Italia per alcune dichiarazioni critiche sulla propria eredità musicale.

Keystone-SDA, Bruno Bötschi SDA

Con canzoni come «Sharazan» e «Felicità», l'ex coppia composta da Al Bano e Romina Power ha conquistato milioni di persone in Europa a metà degli anni Ottanta.

Oggi la cantante 74enne sta facendo discutere i media italiani per alcune dichiarazioni critiche sulla sua passata carriera musicale.

In un'intervista al podcast Supernova di Alessandro Cattelan, Power ha raccontato che nel 1982, anno di uscita di «Felicità», considerava il brano «banale» e inizialmente non voleva nemmeno inciderlo.

«Felicità» è una delle canzoni più conosciute del duo Al Bano e Romina Power e si è piazzata al secondo posto al Festival di Sanremo del 1982, raggiungendo poi anche il primo posto nella hit parade italiana.

Reazioni accese

«La musica che ho fatto con Al Bano negli anni '80 non è il mio genere e non è quello che ascolto io stessa», dice Romina Power nel podcast.

Queste dichiarazioni hanno immediatamente scatenato una polemica sui media italiani.

Il paroliere di «Felicità», Popi Minellono, ha criticato aspramente la cantante. Ha fatto un torto al suo pubblico e a una canzone che le aveva portato grande popolarità, ha dichiarato al programma televisivo italiano «La Volta Buona».

«Felicità» aveva contribuito in modo significativo al successo artistico della cantante.

Loredana Lecciso, attuale compagna di Al Bano, ha definito incomprensibile la presa di distanza dalla canzone. È come prendere le distanze da un inno mondiale.

Power: «Solo chi cerca la polemica può vedere la cattiveria ovunque»

Romina Power ha poi risposto alle critiche attraverso i social network. Il termine «banale» non lo ritiene è offensivo, ha scritto su Instagram, si riferisce a qualcosa di quotidiano o neutro.

Ha inoltre criticato il fatto che una singola parola sia stata estratta da una conversazione più lunga e utilizzata per suscitare polemiche.

Allo stesso tempo, ha sottolineato il suo affetto per «Felicità»: le piace ancora cantare la canzone perché vede la gioia del pubblico, che poi si trasmette anche a lei. «Solo chi cerca la polemica e la controversia può vedere la cattiveria ovunque», ha spiegato.

Dopo il divorzio nel 1999, Al Bano ha proseguito la sua carriera da solista. Tuttavia, dal 2013, la coppia ha cominciato a esibirsi di nuovo insieme, seppur occasionalmente.