L'artista di Bienne (BE) Nemo ha vinto l'Eurovision Song Contest (ESC) nel 2024. (immagine d'archivio) Keystone

La star dell'Eurovision Song Contest (ESC) Nemo si esibirà alla 18esima edizione degli Swiss Music Awards 2025, che si terranno il 28 maggio all'Hallenstadion di Zurigo.

Keystone-SDA SDA

Fra gli artisti già annunciati c'è lo svizzerotedesco Trauffer che proporrà un brano con le cantanti Stefanie Heinzmann, Nicky B Fly e Maja Brunner, si legge in una nota congiunta di CH Media, dell'associazione Press Play e dell'Associazione interprofessionale delle etichette musicali svizzere (IFPI).

Gli Swiss Music Awards premiano i musicisti per il lavoro dell'anno precedente, sia gli artisti affermati che i nuovi arrivati. In occasione della 18a edizione, verranno assegnati premi in dieci categorie nazionali e quattro internazionali.

Novità di quest'anno, le categorie «Best Female Act» e «Best Male Act» verranno fuse in una, «Best Solo Act National», scrivono gli organizzatori.