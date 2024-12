La star di «Dawson's Creek» James Van Der Beek ha un cancro al colon. Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

L'attore di «Dawson's Creek» sta combattendo contro il cancro al colon al terzo stadio e ha scelto questo modo per raccogliere fondi che andranno a beneficio delle famiglie che sono finanziariamente gravate da un tumore, compresa la sua.

Carlotta Henggeler ai-scrape

Hai fretta? blue News riassume per te James Van Der Beek ha annunciato di essere affetto da un cancro al colon al terzo stadio e sta vendendo maglie del film «Varsity Blues» per contribuire a finanziare le sue cure.

Tutti i proventi della vendita andranno a beneficio delle famiglie che sono finanziariamente gravate dal cancro, compresa la sua, ha spiegato su Instagram la star di «Dawson's Creek»

Van Der Beek, padre di sei figli e che vive con la sua famiglia in Texas dal 2020, ha espresso ottimismo sulla sua lotta contro la malattia.

Vuole usare la sua storia per sensibilizzare l'opinione pubblica sul cancro all'intestino. Mostra di più

James Van Der Beek ha recentemente annunciato di essere affetto da un cancro al colon al terzo stadio.

Per far fronte all'onere finanziario delle cure, la star di Hollywood, nota soprattutto per essere stato tra i protagonisti della serie TV «Dawson's Creek», ha deciso di vendere il merchandising del suo film del 1999 «Varsity Blues».

In un post su Instagram, l'attore 47enne ha infatti postato la foto di una maglia con il nome del suo personaggio cinematografico Jonathan «Mox» Moxon e scritto: «Merch drop! Per celebrare il 25esimo anniversario di #VarsityBlues, c'è una maglia #4 Moxon in edizione limitata che ho firmato personalmente. Acquista la tua ora tramite il link nella mia bio o visita JVDB.Shop».

Van Der Beek ha sottolineato che tutti i proventi netti andranno a beneficio delle famiglie che devono affrontare le sfide finanziarie del cancro, compresa la sua, secondo quanto riportato dal «New York Post».

Nelle sue storie di Instagram ha aggiunto: «Ordina ora e ricevi una copia firmata in tempo per Natale. #CancerIsExpensive ❤️».

«Cautamente ottimista»

Il film «Varsity Blues» racconta la storia di una squadra di football liceale in una piccola città del Texas, nella quale Van Der Beek interpreta il ruolo di quarterback di riserva. Nella pellicola è affiancato da Jon Voight, Paul Walker, Ali Larter, Amy Smart, Ron Lester e Scott Caan.

All'inizio di novembre, l'attore ha parlato della diagnosi che gli era stata fatta in un'intervista alla rivista «People». Ha descritto le incertezze che il cancro comporta e quanto sia difficile per chi preferisce risposte chiare affrontare questa insicurezza.

Il padre di sei figli ha ricevuto il «verdetto» dopo aver notato un forte cambiamento delle sue abitudini intestinali e dopo essere stato sottoposto a una colonscopia.

«Mi sono sentito bene quando mi sono svegliato dall'anestesia, perché finalmente era tutto finito», ha spiegato. «Poi però il gastroenterologo mi ha detto, nel suo modo più gentile, che si trattava di cancro. E a quel punto credo di essere rimasto scioccato».

Sebbene Van Der Beek non abbia rivelato in quale fase delle cure si trovi, si è detto «cautamente ottimista» riguardo alla sua battaglia contro il cancro.

Ha inoltre precisato che ha deciso di rendere pubblica la sua diagnosi per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla malattia.

Sua moglie Kimberly lo ha sempre sostenuto in questa lotta. La coppia, che è sposata dal 2010 e ha sei figli, vive in Texas dal 2020.

Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale (AI). Tutti i contenuti creati dall'IA sono verificati dalla redazione.