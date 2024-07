È morto Benji Gregory, la star della mitica serie TV «Alf»

Dopo che Alf si era schiantato nel garage dei Tanner, lui e Brian (Benji Gregory) erano diventati migliori amici e compagni di giochi - quando l'alieno non cercava di mangiare Lucky, il gatto di famiglia. imago images / United Archives

Lutto nel mondo della TV. Benji Gregory , che ha interpretato il migliore amico dell'alieno della sitcom «Alf» è stato trovato morto nella sua auto in un parcheggio di una banca. Le dinamiche del dramma sono ancora oscure.

Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te Benji Gregory, noto come Brian Tanner di «Alf», è morto all'età di 46 anni; il suo corpo è stato trovato in un'auto il 13 giugno.

A un mese di distanza la causa della morte non è ancora chiara.

Gregory soffriva di depressione e problemi di sonno. La sua famiglia sospetta un colpo di calore come possibile causa.

Dopo «Alf», si è ritirato dalla scena pubblica, ha prestato servizio in Marina e recentemente ha vissuto in Arizona. Mostra di più

È stato il miglior compagno di «Alf», l'alieno più celebre del piccolo schermo. Negli anni '80, milioni di spettatori in tutto il mondo hanno conosciuto Benji Gregory nel ruolo di Brian, il figlio dei Tanner. La sitcom «Alf» ha avuto un enorme successo dal 1986 al 1990.

Ora Gregory, il cui vero nome era Benjamin Hertzberg, è morto all'età di 46 anni. Come ha confermato la sorella Rebecca al portale statunitense "TMZ ", l'ex attore è stato trovato senza vita nella sua auto, nel parcheggio di una banca, il 13 giugno.

Le cause del decesso non sono ancora chiare.

La star degli anni '80 aveva 46 anni. Instagram/benji_gregory

Secondo la sorella, negli ultimi tempi Gregory soffriva di depressione, disturbo bipolare e problemi di sonno.

La famiglia ritiene che il 46enne si sia addormentato nella sua auto e che possa essere morto a causa di un colpo di calore.

L'Arizona sta vivendo un periodo di caldo estremo. Anche il suo cane Hans è stato trovato senza vita nell'auto.

Dopo «Alf», Benji Gregory è sparito dalla TV

La sitcom di successo in 102 puntate «Alf», dedicata all'extraterrestre con alcuni vizi piuttosto terreni, ha reso Benji Gregory una star bambino. Nato in California, aveva solo otto anni quando il programma fu trasmesso per la prima volta nel 1986. La sua carriera nel cinema e nella televisione non era destinata a durare.

Benji Gregory abbandona presto il suo nome d'arte: dopo la fine di «Alf», Benjamin Hertzberg non fu quasi più visto in TV. Il suo ultimo ruolo da attore fu nel 1993.

Gregory si è arruolato nella Marina degli Stati Uniti nel 2003 e si è diplomato come aerografo. Durante la sua carriera militare è stato assegnato alla USS Carl Vinson (CVN-70).

Nel 2005 ha ricevuto un congedo medico con onore dalla Marina. Si è sposato nel 2006, dopo aver completato il servizio militare.

Ha vissuto con la moglie Sarah in Arizona, da dove ha gestito un canale YouTube un po' oscuro.